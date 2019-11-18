Датчики АЗС довели до системного недолива

Две трети российских заправок систематически недоливают топливо, заявили в Минпромторге. Даже в Центральном федеральном округе норму допустимой погрешности превышают в два-три раза, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Максимально возможное отклонение составляет 25 миллилитров, а у заправщиков оно порой доходит и до 90.

Федерация автовладельцев России проводит собственный мониторинг заправок и выявляет недолив топлива. Глава движения Сергей Канаев объясняет, что серьезный недолив наблюдается по всей стране, но методика проверки Минпромторга оказалась чересчур жесткой: «Норма 0,25 мл на 10 л — очень большая проблема для АЗС по двум причинам. Во-первых, сами изготовители при всех современных технологиях не могут сделать такие датчики, которые бы выдавали погрешность меньше 0,35 мл — для них это очень серьезная проблема. Во-вторых, времени прошло не так много, чтобы перестроить или переоснастить все АЗС по новым правилам. Что касается отличий нашего мониторинга от того, что проводил Минпромторг, то мы проводили его в рамках методики, одобренной Росстандартом, и погрешность составляет 1% — это 100 мл на каждые 10 л.

Если учитывать эти данные, то последнее исследование Московского региона говорит о том, что больше 3% недоливает почти треть АЗС, больше 5% — практически четверть, а свыше 10% — 11,5%».

Власти уже несколько лет предлагают ввести за недолив оборотные штрафы для заправок. Но принятие таких мер этим летом вновь отложили как минимум на 2021 год. Бензин и правда не доливают, признает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Но данные Минпромторга серьезно преувеличены — это наверняка делается специально, чтобы ускорить введение штрафов, хотя проблему такая мера не решит. «Надо создавать стимулы, чтобы рынок максимально легализовался, потому что только так можно бороться с недоливом. На сегодняшний день доходность на АЗС невысокая, соответственно, появляются вполне себе понятные финансовые предпосылки, чтобы проводить не самую красивую с точки зрения отношения к потребителю политику.

Это вряд ли может кого-то оправдать, но в то же время нужно понимать, что политическими методами решить чисто экономическую проблему редко удается.

Если штрафы все-таки введут, то учитывая, что в последние два года мы наблюдаем сокращение количества независимых АЗС, это приведет к деградации топливной инфраструктуры»,— полагает Баженов.

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В Минпромторге в свою очередь заявляют, что введение оборотных штрафов не должно привести к уходу с рынка некоторых игроков, по крайней мере, — это не основная цель. Самое главное, объясняют в ведомстве, — создать механизм для предотвращения нарушений.

Глеб Силко