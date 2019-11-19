Курган полетит на север С нового года из зауральского аэропорта откроют два новых рейса

Авиакомпания Utair получит субсидии из федерального бюджета на запуск двух прямых рейсов в Курган из Сургута и Ханты-Мансийска. На маршрутах будут использовать самолеты ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров. Рейсы будут выполняться в течение года, в Сургут два раза в неделю, в Ханты-Мансийск — один. Сейчас в аэропорту Кургана действует один регулярный рейс до Москвы. Ранее побывавший в регионе глава Росавиации Александр Нерадько напомнил о том, что поставлена задача по развитию региональной маршрутной сети. По словам экспертов, рейсы могут быть востребованы у вахтовых работников предприятий нефтегазового комплекса Ханты-Мансийского округа.



В 2020 году в аэропорту Кургана появятся два новых регулярных прямых рейса до Сургута и Ханты-Мансийска. На их выполнение авиакомпания Utair получит субсидии от Росавиации. Приказ об этом опубликован на официальном сайте ведомства.

Рейсы будут выполняться со 2 января по 31 декабря 2020 года на самолетах ATR-72 вместимостью 70 человек. Полеты в Сургут запланированы два раза в неделю, в Ханты-Мансийск — один.

Размеры субсидий для курганского направления не уточняются. В осенне-зимнем расписании Utair прямые рейсы до зауральской столицы пока отсутствуют. В целом на реализацию программы субсидирования региональных рейсов в 2020 году из госказны выделено 8,3 млрд руб., что на 500 млн больше, чем в этом году.

Пока из зауральского аэропорта летает только один самолет по регулярному маршруту: Utair выполняет ежедневный рейс Курган—Москва.

На прошлой неделе в Курганской области побывал глава Росавиации Александр Нерадько, где подтвердил необходимость решения задачи по развитию региональной маршрутной сети. «Рост объемов авиаперевозок через аэропорт Кургана превышает средние темпы роста пассажирских перевозок в стране. Состоялся предметный разговор с представителями инвестора о реконструкции аэропорта, обсуждались вопросы дополнительных рейсов в Курган, чтобы жителям не приходилось летать из Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга»,— заявил Александр Нерадько. По его словам, ряд авиакомпаний уже выразили готовность осуществлять перевозки, и сейчас идет обсуждение условий открытия новых маршрутов. Также глава Росавиации заявил о необходимости «коренной реконструкции аэровокзального комплекса».

По данным правительства области, за десять месяцев пассажиропоток аэропорта увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Исполнительный директор АО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко сообщил, что от Utair еще не поступал запрос на слоты и полеты. «Мы готовы принимать самолеты авиакомпании Utair хоть сейчас в рамках регламента, в котором мы работаем. Аэропорту любой рейс дает возможность иметь дополнительный доход, а значит, улучшать инфраструктуру, повышать зарплату и так далее»,— говорит директор авиапредприятия.

Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что рейсы могут быть востребованы у зауральцев, работающих вахтовым методом. «Традиционно полеты в Сургут и Ханты-Мансийск выполняются, прежде всего, с целью доставки вахтовых работников. Это, пожалуй, самая масштабная целевая аудитория. Если верно предположение, что основными пассажирами станут вахтовики, загрузка может быть на достаточно высоком уровне. Прогнозировать не берусь, но даже с учетом субсидий открывать рейсы по таким направлениям при загрузке менее 50% смысла нет»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова