В генплане Петербурга 31% занимают рекреационные зоны

Рекреационные зоны занимают 31% территории Петербурга в генеральном плане. Такой же процент приходится на жилые и общественно-деловые зоны. Об этом заявил председатель комитета по градостроительству и архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев в ходе представления доклада о ходе реализации генплана в 2018 году.

По словам господина Грогорьева, на промзоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктуры приходится 25% от территории города. 13% занимают остальные зоны. В 2018 году обеспечено достижение целевого показателя по вводу в эксплуатацию жилья в объеме не менее 3 миллионов кв. м. по данным на начало текущего года площадь зеленых насаждений общего пользования городского и местного значения превысила 7,1 тыс. га. Больше всего зеленых зон в Петродворцовом, Выборгском, Приморском и Красносельскком районах. Меньше всего – в Адмиралтейском, Центральном, Кронштадтском районах.

В Петербурге проживают 5,4 млн человек.