Греческий меридиан

Теннис



Победителем Nitto ATP Finals, итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) c призовым фондом $9 млн, стал его дебютант 21-летний грек Стефанос Циципас, который в решающем матче на тай-брейке третьего сета сломил сопротивление австрийца Доминика Тима. За одним из самых захватывающих финалов в истории этого состязания c трибуны O2 Arena наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Триумф совсем еще молодого Стефаноса Циципаса в Лондоне на заполненной под завязку O2 Arena на глазах 17,8 тыс. зрителей, безусловно, следует считать большим сюрпризом. Впрочем, куда большей сенсацией здесь был успех двухлетней давности Григора Димитрова. Болгарина тогда поначалу в расчет никто не принимал, а грек на этом турнире выглядел одним из лучших с первого же дня, когда впервые обыграл на профессиональном уровне Даниила Медведева. Затем последовали победа над прошлогодним чемпионом Александром Зверевым, поражение в равной борьбе от первой ракетки мира Рафаэля Надаля и торжество в полуфинале против кумира детства Роджера Федерера, которого Циципас уже побеждал в начале сезона на пути в полуфинал Australian Open. И это случилось несмотря на то, что в последние месяцы Циципас хотя и был достаточно стабилен, но по большому счету ничего выдающегося не добивался. А ранее, в ходе американской серии на харде, вообще потерпел четыре поражения подряд.

Финал не только имел захватывающий сценарий, но и был по-теннисному эстетичен, как это часто случается, когда встречаются два игрока с достаточно острыми одноручными ударами слева. Доминик Тим в феврале нанял нового тренера — олимпийского чемпиона Афин 2004 года чилийца Николаса Массу и с тех пор, несмотря на перенесенное вирусное заболевание, заметно прибавил в атакующей игре. Теперь уже ни у кого не повернется язык называть двукратного (2018, 2019) финалиста Roland Garros узким специалистом по грунту. Перед началом Nitto ATP Finals Тима немногие принимали в расчет, а он вышел с первого места из группы, в которой одолел Роджера Федерера и Новака Джоковича, после чего в полуфинале очень уверенно разобрался со Зверевым.

Публика Северного Гринвича оценила усилия Тима, но в финале немного большую поддержку все же имел Циципас. За него чуть активнее болели трибуны, к тому же еще накануне на полуфинале против Федерера присутствовал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Первый сет получился равным. Тим отыграл три брейк-пойнта, а Циципас — два. На тай-брейке же австриец вел 5:2, позволил Циципасу догнать себя, но все-таки завершил партию хорошей первой подачей. А вот во второй партии борьбы не получилось. Нервная система Тима дала сбой, он немного расслабился и вскоре уже безнадежно уступал — 0:4. Два гейма, взятых австрийцем во второй половине сета, изменить уже ничего не могли.

Зато третья партия оказалась сверхинтересной. На брейк Циципаса в третьем гейме Тим ответил своим брейком, сделав счет 3:3. Таким образом, впервые с 2005 года, когда аргентинец Давид Налбандян в пяти сетах одолел Роджера Федерера, в финале итогового турнира ATP дело дошло до тай-брейка в решающей партии. И он получился чрезвычайно нервным. Уступая — 1:4, Тим отыграл две потерянные подачи, но при счете 4:4 сорвал удар справа, и этот подарок Циципас уже не вернул.

В итоге — 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4). И 21-летний Стефанос Циципас, которого кроме родного отца тренирует известный специалист Патрик Муратоглу, работающий также с Сереной Уильямс, стал пятым в списке самых молодых чемпионов итогового турнира. (Рекордом владеет американец Джон Макинрой, победивший на нем в возрасте 19 лет в 1978 году.) А ведь всего три года назад Циципас, ставший по итогам 2016 года первой ракеткой мира среди юниоров, был приглашен на Nitto ATP Finals для участия в тренировках и спарринговал здесь с Домиником Тимом.

Евгений Федяков