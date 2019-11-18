Толмачево выберет подрядчика для реконструкции аэровокзала за 13,5 млрд рублей

Новосибирский аэропорт Толмачево (входит в холдинг «Новапорт») объявил открытые переговоры по выбору подрядчика для выполнения работ по реконструкции аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий. Начальная стоимость контракта составляет 13,5 млрд руб. Подвести итоги планируется 28 января. Как следует из документации, работы должны быть полностью завершены до 1 апреля 2022 года.

Ранее гендиректора аэропорта Толмчаево Евгений Янкилевич сообщал, что до 2025 года холдинг «Новапорт» направит на развитие терминального комплекса новосибирского международного аэропорта Толмачево 20 млрд руб. «Первая очередь терминала будет построена в 2022 году общей площадью 56 тысяч квадратных метров. Сразу же начинаем реализовывать второй этап»,— говорил он.

По итогам 2018 года аэропорт Толмачево обслужил около 6 млн пассажиров. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год.

О планах по развитию аэропорта — в материале “Ъ” «Терминальная стадия величия»

Оксана Павлова