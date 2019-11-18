В отношении Вадима Ванеева возбудили уголовное дело

В Миллеровском районе Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя Вадима Ванеева. Его подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам ООО «Донстар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, господин Ванеев, будучи гендиректором общества, более двух месяцев не выплачивал зарплату и расчеты при увольнении почти 500 работникам предприятия на сумму более 11 млн руб.«При этом на счетах организации имелись средства для погашения образовывавшейся за этот период задолженности, которые расходовались подозреваемым на иные нужды»,— отмечается в сообщении.

«Донстар» некогда входил в ГК «Евродон» и специализировался на производстве мяса утки. По данным kartoteka.ru , “Донстар” на 99% принадлежит господину Ванееву. Еще 1% у ООО «ТД Агроторг». По данным СПАРК, выручка предприятия рухнула в последние годы. Если по итогам 2016 года чистая прибыль «Донстара» составила 9 млн руб. (при выручке 3,3 млрд руб.), то уже в 2017 компания показала убыток в размере 140 млн руб. (при выручке 2,9 млрд руб.), а в 2018 убыток достиг почти 812,6 млн руб. (при выручке чуть более 2 млрд руб.). По данным сайта «Донстара», мощность предприятия составляет 30 тыс. т утки в год.

Вадим Ванеев — известный ростовский предприниматель, основатель компании-производителя мяса индейки и утки ГК «Евродон». Группа пережила несколько вспышек птичьего гриппа. Осенью 2018 года основной кредитор и собственник «Евродона» ВЭБ потребовал ухода господина Ванеева с поста генерального директора. Конфликт сопровождался гибелью птицы на площадках компании, отключением света, невыплатой зарплаты рабочим. В конце концов господин Ванеев покинул руководящий пост, а позже лишился своей доли в группе.

Кристина Федичкина