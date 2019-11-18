Из-за сокращения времени продажи алкоголя может вырасти спрос на контрафакт

При рассмотрении инициативы «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) о сокращении допустимого времени продажи алкоголя на час — с 23:00 до 22:00 — следует учесть риск роста потребления контрафактного алкоголя, считают представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«При оценке инициативы о расширении запретительных мер надо, во-первых, посмотреть статистику — привело ли введение подобных мер к декларируемым результатам, о которых говорят авторы этой инициативы, а, во-вторых, стоит учитывать все стороны подобного нововведения, например, возможность расширения потребления контрафактного алкоголя»,— заявили в АКОРТ (цитата по ТАСС).

В пресс-релизе АКОРТ приводятся результаты исследования Центра развития потребительского рынка «Сколково» и Центра социального проектирования «Платформа», согласно которым объем производства легальных ликероводочных изделий и другого крепкого алкоголя сократился в РФ за последние 10 лет на 24%, до 101,3 млн декалитров. Согласно исследованию, опубликованному в сентябре, принятые государственные регуляторные меры сделали легальный рынок алкогольной продукции более уязвимым. «В существующем виде инициатива представляется очередным запретом без существенных обоснований»,— подчеркнули в АКОРТ.

Напомним, инициатива ОНФ о сокращении допустимого времени продажи алкоголя на час была направлена в аппарат кабмина, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. В Минздраве заявили, что ведомство рассматривает инициативу. По их версии, опыт применения таких ограничений показывает их эффективность.