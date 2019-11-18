В Казани продлили маршрут трамвая №5

Работы по строительству трамвайной линии по Большому Казанскому кольцу на участке от Оренбургского проезда до улицы Булатова завершены. В связи с этим на две остановки было продлено движение маршрута трамвая №5 в сторону поселка Борисково, сообщает пресс-служба мэрии.

На новом участке Большого Казанского кольца появятся две новые остановки «Ул.Баки Урманче» и «Ул.Мидхата Булатова» (конечная). Всего по маршруту курсируют 24 трамвая, интервал движения составляет 5-6 минут, уточнили в мэрии.

Напомним, что первый этап строительства Большого Казанского кольца планируют завершить к 30 августа следующего года. Затем начнется второй этап строительства, который предполагает возведение участка дороги от улицы Борисковская до улицы Тихорецкая.

"Ъ-Казань"