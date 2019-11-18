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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Бренд Lada&Liza с успехом презентован на Международном ремесленном конгрессе в Санкт-Петербурге

Запланированы коллаборации с ведущими европейскими брендами.

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Новый нижегородский бренд с большим успехом презентован в Санкт-Петербурге 16 ноября.


На IV Международном ремесленном конгрессе прошел премьерный показ коллекции модных аксессуаров Дома моды Lada&Liza, созданного акционерным обществом «Хохломская роспись». Показ состоялся в рамках молодежной программы «NEO промыслы», посвященной новым моделям креативного бизнеса.

В основе нового бренда лежит идея преемственности поколений, передачи нравственного и эстетического опыта от родителей к детям. Дом моды Lada&Liza сохраняет исконный художественный промысел, но развивает его, делает его модным и современным, дает хохломе новую жизнь.

Главный художник ОА «Хохломская роспись» Елена Галкина рассказала «ЪFM Нижний Новгород», в чем секрет успеха нового бренда.

Деловые итоги конгресса тоже впечатляют. Высоко оценили модную хохломскую коллекцию представители домов моды из Италии, например, Джимми Балдинини, владелец одноименной фабрики. Зарубежные участники конгресса впечатлены тем, с каким вкусом и изяществом вековые народные традиции воплощены в аксессуарах, которые уже сегодня можно носить с деловым костюмом. И это, по мнению представителей западных партнеров, будет пользоваться спросом в Европе.

Исполнительный ассистент Salvatore Caputo Shoes Кьяра Кукураки сказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что сейчас молодые люди в Италии начали заново открывать для себя историю своих предков, восстанавливать то, что было раньше, и таким образом идти вперед. А когда речь идет о таких красивых вещах, то это совсем не сложно, это доставляет удовольствие. Она также поделилась идеями, которые можно осуществить в плане коллаборации с хохломским брендом Lada&Liza.

Эксперты уверены, что модные аксессуары из новой коллекции Дома моды Lada&Liza будут востребованы на российском рынке, поскольку они прекрасно походят для всех женщин, для любого образа, на любой кошелёк.

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