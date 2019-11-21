Города с «мозгами»

В России только в крупных агломерациях получили распространение технологии «умного» города — к такому выводу пришли эксперты немецкой консалтинговой компании Roland Berger. В некоторых городах, где население менее 1 млн человек, местные власти только обещают внедрить новые сервисы для горожан, но до сих пор этого не сделали.

Реализацию проекта «Умный город» курирует Минстрой. Его цель сформирована так: облегчить жизнь горожанам, сделав ее комфортной за счет развития новых сервисов. Но, приходят к выводу эксперты Roland Berger (RB), которые исследовали ситуацию в российских регионах, «умные» сервисы в нестоличных городах меньше внедрены и зачастую носят декларативный характер, то есть они заявлены, но не работают. В пресс-службе Минстроя не ответили на запрос «Ъ-Дома» по этому поводу.

Во многих городах отмечается устойчивый спрос на услуги по цифровизации. «Сейчас у разработчиков смарт-решений 70% продаж приходится на крупные города»,— подтверждает директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT в России Кирилл Нефедов. Причина — в уровне финансирования, полагает глава бюро Noor Architects Михаил Беляков: «В столице на развитие городских технологий ежегодно выделяются десятки миллиардов рублей, что сопоставимо с бюджетами региональных центров».

Оцифровка для городов с населением до 200 тыс. человек — несложная для проектировщиков задача, которая может быть реализована в рамках текущих бюджетов, считает глава совета директоров «Гипрогор Проекта» Андрей Шишкин. Но, утверждает он, власти не всех муниципалитетов готовы к переходу на смарт-решения.

По данным RB, в администрациях городов нехватка специалистов, которые могут сформировать техзадания для разработчиков, и компетенций при выборе поставщиков. При этом как раз смарт-решения позволяют властям получить достоверную информацию о том, что в этом городе происходит: от целевого использования земель до начисления налогов, констатирует управляющий партнер проектно-консалтинговой компании «Новая Земля» Юрий Милевский.

Компания Roland Berger исследовала 13 городов, включая Архангельск, Якутск, Калугу, Тулу, Йошкар-Олу, Сыктывкар, Сургут. Результаты показали, что самый популярный сервис у потребителей — «умные» счетчики в квартирах, камеры видеонаблюдения для повышения безопасности и онлайн-геолокация транспорта. Горожанам крайне полезной была бы единая система оплаты услуг ЖКХ, позволяющая отправлять деньги через удобное мобильное приложение, может быть, даже автоплатежом, отмечает Дмитрий Гриднев, заместитель гендиректора Института градостроительного и системного проектирования.

Меньше всего жителей исследованных городов интересуют сервисы по телемедицине и электронный реестр собственности. В первом случае проблема может заключаться в том, что операторы услуг по телемедицине пока предпочитают концентрироваться на крупных рынках, во втором — недоверие большой части россиян к справкам в электронной форме из БТИ о праве собственности на жилье.

Неготовность поставщиков новых сервисов работать в небольших городах и узкая география предоставляемых ими услуг — одна из проблем, препятствующих широкому распространению смарт-решений, считают в Roland Berger. «Мы наблюдаем другую ситуацию,— утверждает директор по развитию бизнеса Orange Business Services в России и СНГ Александр Маликов.— Сейчас большинство игроков на рынке "умных" решений — это федеральные и даже международные корпорации».

Разработчиков останавливает нежелание горожан платить за сервисы, отмечают в RB. «В интенсивности проникновения смарт-решений,— резюмирует господин Нефедов,— важную роль играют возраст и плотность населения. Так, при снижении среднего возраста горожан всего на два года популярность "умных" решений возрастает на 20%».

Халиль Аминов