Первый кандидат зарегистрирован на выборы мэра столицы Хакасии

Избирательная комиссия Абакана зарегистрировала первого кандидата на досрочные выборы главы города, которые пройдут в конце года. Как сообщает избирком Хакасии, им стал лидер республиканского отделения ЛДПР Михаил Молчанов. «Регистрация прошла успешно, ни у одного члена избиркома не было замечаний к пакету документов»,— рассказал “Ъ-Сибирь” господин Молчанов.

Напомним, выборы мэра Абакана пройдут 22 декабря этого года в связи с гибелью главы города Николая Булакина. Он руководил столицей Хакасии последние 24 года. Всего на выборы заявились 13 кандидатов, девять из которых самовыдвиженцы. От «Единой России» на выборы пойдет вице-мэр, начальник департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Алексей Лемин, от «Зеленых» — председатель реготделения партии Сергей Ербягин, от «Родины» — глава крестьянского фермерского хозяйства Алексей Хабаров. КПРФ не будет выставлять своего кандидата.

Среди самовыдвиженцев: депутаты Верховного совета Хакасии Олег Иванов и Валерий Старостин (входит во фракцию ЛДПР), адвокат Вячеслав Бушкин, директор ООО «Терра» Иван Аксенов, региональный представитель компании «Ормис Сибирь — Восток» Иван Садовой, сотрудник филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» Александр Догадкин, замдиректора ООО «Управление механизации19» Василий Мельцер, гендиректор ООО «Карусель МАФ» Дмитрий Батюшкин и временно неработающий Михаил Торосов.

Претенденты на должность мэра Абакана должны сдать документы для регистрации до 24 ноября. Самовыдвиженцам необходимо предоставить от 649 до 713 подписей избирателей в свою поддержку.

Подробнее о выборах главы города читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Абакан досчитал до тринадцати»

Юлия Сасевич