Взыскатели долгов вызовут заемщиков в суд

За оскорбление коллектора должник предстанет перед судом: СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» подготовила свои поправки в профильный закон, который разрабатывает Минюст. Как пишет “Коммерсант”, взыскатели в числе прочего просят обязать заемщика вести себя корректно и не унижать честь и достоинство сотрудников коллекторских агентств. В противном случае гражданин будет привлечен к ответственности через суд. Зачем понадобилась такая норма? И что о ней думают юристы и сами заемщики? Разбирался Григорий Колганов.

Минюст некоторое время назад разработал концепцию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Он должен прийти на смену документу с еще более труднопроизносимым названием, который в народе известен как «закон о коллекторах». Взыскатели, ознакомившись с новыми нормами, сочли, что они защищают только интересы должников, и просят вменить гражданам хоть немного обязанностей — например, не врать коллекторам, указывать в договорах актуальные номера телефонов и электронные адреса, а еще не оскорблять тех, кто по долгу службы добивается от гражданина выплат по кредитам. А обижают их чуть меньше чем в половине случаев, сетует старший вице-президент компании «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев:

«Я бы не сказал, что каждый второй, но каждые в каждом втором с половиной случае — да. Люди сразу переходят на ты, начинают угрожать, материть. Достаточно частая история, в случае если человек не хочет платить. Должники иногда чувствуют свою безнаказанность в этом направлении, вынуждают коллекторов, чтобы те тоже сказали какую-то брань, и они, соответственно, этим начинают пользоваться».

Игроки рынка подчеркивают, что коллекторам угрожают не только словами: на них бросаются с ножами и топорами и даже стреляют, так что новая норма была бы не лишней. Но разве действующее законодательство не защищает взыскателей от оскорблений и нападений так же, как и других граждан России, удивляется старший партнер коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков: «Коллектор в гражданском правовом порядке может получить компенсацию за оскорбление — никаких проблем здесь нет и сейчас. Попытка выделить коллекторов в отдельную категорию людей — это будет пустая норма. Хорошо, человек сказал это. И что? Будем вносить отдельную статью об оскорблении коллектора при исполнении служебных обязанностей, что ли?»

Как роботов научат коллекторским манерам Читать далее

У коллекторов на это готов ответ: инициатор поправок, президент профильной ассоциации Эльман Мехтиев говорит, что пока в законе не прописаны обязанности должника, до суда дело доходит редко, а новая норма могла бы остудить пыл нерадивых заемщиков. «Сейчас в некоторых регионах мы встречаем ситуацию, когда судьи говорят: нет, в законе написано, что целями закона является защита прав должника, поэтому пока не произойдет, как говорится, что-то из ряда вон выходящее, мы ничего принимать не будем. Поэтому случаев, когда коллекторы подавали в суд и выигрывали, очень и очень мало. Мы считаем, что если в законе будет эта норма, будет больше понимание со стороны должников»,— пояснил Мехтиев.

В «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» подчеркивают, что не просят власти устанавливать размер штрафов для должников — это будет решать суд в каждом конкретном случае. Но станет ли разговор взыскателей с подопечными более цивилизованным благодаря новой норме? Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в этом сомневается. Предложение игроков рынка ей кажется избыточным еще и потому, что коллекторы первыми провоцируют граждан на эмоциональное поведение:

«В отличие от кредитора-взыскателя, должник находится в более уязвимом положении. Он в стрессовом состоянии и, как правило, агрессию вызывает чрезмерное давление и также агрессивное поведение по отношению к нему».

Центробанк оценивает объем просроченной задолженности россиян более чем в 800 млрд руб. Коллекторы претендуют на львиную долю такого «пирога». А если благодаря новой норме суды действительно охотнее будут становиться на сторону взыскателей, последние смогут заработать еще и на этом. Кажется, неплохая мотивация для граждан сохранять спокойствие.

Как уточняет “Коммерсант”, в новой версии законопроекта Минюст хочет обязать кредиторов и коллекторов взыскивать задолженность в досудебном порядк, и лишь через 30 дней обращаться в суд. В документе также оговаривается, что требовать возмещения убытков и морального вреда может только физическое лицо.