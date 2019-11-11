Роботов научат коллекторским манерам

Звонки должникам с помощью роботов-коллекторов могут ограничить. Такой законопроект разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов. В документе дадут определение роботам-взыскателям и, по сути, приравняют их звонки к телефонным разговорам с сотрудниками коллекторских агентств.

Роботы-коллекторы — популярный инструмент взаимодействия с должником. Но иногда недобросовестные организации используют его для давления на людей, оставаясь при этом в рамках закона, отмечает эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская: «В некоторых случаях, позвонив с определенного номера, недобросовестные взыскатели могут начинать с него совершать звонки с автоматическим сбросом. То есть у должника на телефоне образуется большое количество пропущенных вызовов. При этом формально это не засчитывается за контакт в силу отсутствия соединения с абонентом, но по факту давление на должника происходит. Очень часто взыскатели использовали функцию автодозвона — они просто блокировали линию. И в принципе, это создание потенциально опасных ситуаций не только для должников, но и для среды, в которой они находятся, работают».

Для роботов-взыскателей пропишут такие же правила общения с должниками, как и для коллекторов. То есть им запрещено будет звонить заемщикам с 22 часов до 8 утра по будням и с 20 часов до 9 утра по выходным. Кроме того, должники смогут ограничить периодичность звонков от робота — не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Сейчас автоматизированные системы, которыми пользуется коллекторы, находятся в серой зоне, и лучше действительно прописать для них правила, соглашается президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев: «В законе просто нет такого понятия, как робот-коллектор. Закон сейчас требует, чтобы человек представился, назвал компанию, организацию. А теперь представьте себе, как будет говорить робот: “Я Иван Иванович Иванов”? Это неправда. Даже эти элементарные вопросы нужно регулировать. Кроме того, если не будет регулирования, завтра какой-нибудь рьяный человек скажет, мол, надо запретить, поэтому пусть уж будет регулирование, тогда не будет вопроса к тому, почему коллекторы используют эту практику. Чем отличается робот от обычного человека?

Робот не будет грубить, будет звонить ровно в то время, когда полагается, не будет эмоционален, не будет использовать того, что можно было бы назвать примерами давления».

В первом полугодии 2019-го Федеральная служба судебных приставов приняла больше 14 тыс. жалоб россиян на некорректную работу коллекторов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего причинами были звонки в неположенное время и их количество. Причем большая часть обращений граждан касалась так называемых черных коллекторов.

Лилия Галявиева