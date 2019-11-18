«Калашников» досрочно исполнил гособоронзаказ на 2019 год

Концерн «Калашников» из Удмуртии досрочно исполнил гособоронзаказ на 2019 год по ключевым для Минобороны России изделиям. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года. Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства»,— отметил гендиректор Концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Ранее сообщалось, что «Калашников» выполнит поставки 150 тыс. автоматов АК-12 и АК-15 в рамках гособоронзаказа-2019 в 2020 году. Изначально обозначенный контракт планировали исполнить до конца 2021 года.