18 ноября, понедельник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

«Калашников» досрочно исполнил гособоронзаказ на 2019 год

Концерн «Калашников» из Удмуртии досрочно исполнил гособоронзаказ на 2019 год по ключевым для Минобороны России изделиям. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года. Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства»,— отметил гендиректор Концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Ранее сообщалось, что «Калашников» выполнит поставки 150 тыс. автоматов АК-12 и АК-15 в рамках гособоронзаказа-2019 в 2020 году. Изначально обозначенный контракт планировали исполнить до конца 2021 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Интервью

Тенденции

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя