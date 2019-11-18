В Норильске заморозят фундамент многоэтажки

В Норильске до конца 2019 года планируется реализовать проект по заморозке фундамента многоэтажного жилого дома. Из-за таяния мерзлоты фундамент здания оказался под угрозой разрушения, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра Норильска Рината Ахметчина.

Для реализации проекта планируется установить по контуру здания системы охлаждения грунта. Предполагается, что сетью труб с хладогеном будут окружены здания, построенные на льдах вечной мерзлоты.

Ранее власти Норильска сообщали, что из-за растепления грунта постройки приходят в негодность. За пятьдесят лет температура в скважинах, в которых производились замеры, изменилась на полтора-два градуса, сообщало руководство города.

Илья Николаев