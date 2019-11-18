В законопроект о домашнем насилие могут внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии. В нем может появиться понятие «преследование» и ответственность за него, сообщает РБК. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина сказала изданию, что эта инициатива будет учтена при подготовке финальной версии документа.

Под преследованием депутаты предлагают понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». Это может выражаться в поиске человека, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с ним в контакт через третьих лиц, либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания. Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.

По словам госпожи Пушкиной, работа над документом теперь связана с делом историка, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей сожительницы, бывшей выпускницы вуза. СПбГУ участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы. «По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ»,— сказала госпожа Пушкина РБК.

Законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Его могут выдавать на 30 дней или на год. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, а при повторном нарушении — уголовная.

Подробнее о законопроекте читайте в материале “Ъ” «Внесенного четыре года ждут».