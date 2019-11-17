В составе сборной России по теннису не будет замен из-за снятия Медведева

В составе сборной России по теннису не будет замен, связанных со снятием Даниила Медведева с финальной части Кубка Дэвиса с предстоящего турнира в Мадриде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса России.

«На замену Медведеву никто не вызван. В Мадриде выступят три игрока — Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской»,— говорится в сообщении.

Финальная часть Кубка Дэвиса начнется в Мадриде 18 ноября. От участия в турнире отказался Даниил Медведев, объяснив это психологической усталостью.

О том, как капитан сборной России Шамиль Тарпищев воспринял отказ Медведев от участия в турнире, читайте в его интервью “Ъ”.