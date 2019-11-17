В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes. По его данным, они проверяли людей на участие в «массовых беспорядках» 27 июля.

Бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов сообщил в Telegram, что 25 человек везут в ОВД по Хорошевскому району, еще часть людей ранее увезли в ОВД «Сокол» и «Аэропорт». По словам собеседницы «Медиазоны», всего было задержано от 50 до 60 человек.