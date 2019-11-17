Лукашенко: Белоруссия и Россия не планируют «выдвигать танки» на Польшу

Белоруссия всегда готова к тесному сотрудничеству с Польшей, это «одна из самых близких» ей стран, заявил журналистам Александр Лукашенко после того, как проголосовал на парламентских выборах. Однако она начала «подыгрывать Европейскому союзу и США», отметил господин Лукашенко.

«Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать — пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко также заявил, что Польша совершила «грубейшую ошибку», не пригласив на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны российское руководство (в частности, президента России Владимира Путина). «Россия, Беларусь, Украина и другие республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма. И вдруг не пригласить... Вы поступили неправильно»,— сказал господин Лукашенко.

Сам президент Белоруссии не поехал на годовщину, поскольку недолюбливает такие мероприятия и считает, что на них не нужно зарабатывать «политические очки». По его словам, тут «нет никакой конспирологии».

Как в Польше отметили 80-летнюю годовщину читайте в материале “Ъ” «Анджей Дуда перенес окончание войны на 1989 год».