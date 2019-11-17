Аятолла Ирана Али Хаменеи осудил беспорядки из-за повышения цен на бензин

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал решение повысить цены на бензин, которое вызвало протесты в стране, и обвинил «врагов» республики в «саботаже», передает Reuters со ссылкой на сообщение государственного телевидения.

«Без сомнения, некоторые люди обеспокоены этим решением…но саботаж и поджог совершают хулиганы, а не наши люди. Контрреволюция и враги Ирана всегда поддерживали саботаж и нарушение безопасности, и будут продолжать это делать»,— сказал господин Хаменеи.

Он также заявил, что повышение цен на бензин было основано на мнении экспертов, и его необходимо поддержать.

Акции протеста начались в пятницу, 15 ноября, в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. Тегеран при этом ввел квоты на розничные продажи топлива. Утром 16 ноября протесты возобновились. На этом фоне был отключен доступ к интернету на большей части Ирана.

Напомним, в соседнем Ираке еще в октябре также начались протесты. Участники демонстраций обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны. За полтора месяца протестов в ходе столкновений погибло более 300 человек. Погранпереход между двумя странами по просьбе Тегерана временно закрыт.

О том, как на ситуацию в Иране влияют протесты в Ираке,— в материале “Ъ” «"Иран, вон!"».