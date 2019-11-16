В Париже число задержанных на протестах превысило 100 человек

Число задержанных на протестах «желтых жилетов» в столице Франции составило 113 человек, передает BFM TV. Ранее сообщалось о 41 человеке.

На северо-западе Парижа демонстранты установили баррикады и поджилаи их. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В Бордо протестовали 1800 человек. В Монпелье на протестах задержали пять человек. В Нанте между полицией и демонстрантами произошли столкновения.

Акции «желтых жилетов» начались в октябре 2018 года. Изначально причиной недовольства населения было повышение цен на бензин. За год протестов страна потеряла около €2,5 млрд.

О том, как акции в Париже сменили цвет,— в материале “Ъ” «"Желтые жилеты" стали национальным наследием».