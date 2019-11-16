Глава Укрэксимбанка задержан по делу об отмывании денег

Председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег. Ранее СМИ со ссылкой на родственников сообщили о его похищении.

«Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было»,— сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Он был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. В настоящее время задержанный помещен в ИВС.

Господин Гриценко был назначен на пост предправления Укрэксимбанка набсоветом финучреждения 1 августа 2014 года. Он сменил на посту Виталия Белоуса, который возглавлял банк с начала 2013 года.