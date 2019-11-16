Родставенники сообщили о похищениии в Киеве главы Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу АО «Укрэксимбанк» Александра Гриценко, сообщает «Прямой». Позднее Служба безопасности Украины заявила, что похищения не было, а господин Гриценко задержан в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.

По словам родственников, неизвестные посадили его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья обратилась в правоохранительные органы.

Господин Гриценко был назначен на пост предправления Укрэксимбанка набсоветом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила глава НБУ Валерия Гонтарева, напоминает 112.ua. Александр Гриценко сменил на посту Виталия Белоуса, который возглавлял банк с начала 2013 года.