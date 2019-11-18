Судовое топливо пошло сернистым путем

Как стало известно “Ъ”, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18 ноября на уровне вице-премьеров должен рассмотреть вопрос о продлении до 2024 года возможности продажи топлива с содержанием серы более 0,5% на территории ЕАЭС. Согласно нынешним правилам, с 2020 года продавать такое топливо, которое используется прежде всего на судах, будет нельзя, что соответствует и новым международным требованиям IMO. Введение отсрочки поможет судоходным компаниям на внутренних водных путях в РФ, которые в противном случае вынуждены были бы увеличить затраты на топливо на 20–30%.

ЕЭК 18 ноября рассмотрит вопрос об отсрочке до 2024 года введения запрета на продажу судового топлива с содержанием серы выше 0,5% с 1 января 2020 года. С этого момента вступит в силу международный регламент IMO (International Maritime Organization), который запретит для бункеровки судов топливо с содержанием серы выше 0,5% (сейчас допустимо 3,5%). Аналогичный запрет сейчас фактически существует в техрегламенте ЕАЭС. Таким образом, ЕЭК рассмотрит смягчение регламента во внутренних водах союза, главным образом вопрос касается российских судов. В ЕЭК “Ъ” подтвердили, что вопрос внесен в повестку заседания совета ЕЭК на уровне вице-премьеров 18 ноября по инициативе российской стороны. В Минэнерго и Минтрансе не ответили на запрос “Ъ”.

Для судов используется три основных вида топлива: дизельное топливо (с серой менее 0,5%), судовое маловязкое топливо (СМТ, сера 0,5–1,5%) и остаточное топливо (мазут с серой более 1,5%). Основная проблема при ограничении уровня серы в топливе в том, что тогда судоходные компании должны перейти на более дорогое дизтопливо либо его смесь с СМТ. В таком случае топливо, по оценкам собеседников “Ъ” на рынке перевозок, может подорожать на 20–30%. Альтернатива — установка на судно системы по улавливанию выбросов серы (скруббера), но для небольших судов это экономически неэффективно.

Управляющий директор АО «Волжское пароходство» (перевозит грузы по внутренним речным и международным морским направлениям) Юрий Гильц заявил “Ъ”, что компания полностью поддерживает инициативу Минэнерго и Минтранса по продлению переходного периода по низкосернистому топливу в ЕАЭС до 2024 года. По его словам, компания использует два вида топлива: судовое дистиллятное (светлое) с содержанием серы до 0,5% и до 0,1% в зонах особого контроля за выбросами серы (SECA), в числе которых Балтийское и Северное моря, и судовое остаточное (тяжелое) с содержанием серы 1,5%. Доля дистиллятного топлива превышает 60%. «Компания уже сегодня исполняет требования, вводимые с 1 января 2020 года»,— говорит господин Гильц. Он также отметил, что установка скрубберов на суда компании экономически нецелесообразна.

Как отмечает глава «Петромаркета» Иван Хомутов, если ввести запрет на топливо с содержанием серы выше 0,5%, судоходным компаниям РФ потребуется заместить часть СМТ дизельным топливом. Если предположить, что будет замещена примерно половина СМТ, расходы судоходных компаний на топливо вырастут примерно на 6 тыс. руб. на тонну, или на 4 млрд руб. в год. «Поэтому неудивительно, что запрет пытаются перенести на 2024 год»,— говорит он.

По мнению Антона Усова из KPMG, смягчение запрета на использование топлива с серой более 0,5% пойдет на пользу поставщикам мазута, однако «отсрочка хоть и поможет российской экономике, но вместе с тем укрепит наше отставание по нефтепереработке».

С отрывом крупнейший производитель мазута в РФ — «Роснефть» (23 млн тонн в 2018 году), также существенные объемы производит «Сургутнефтегаз» (около 7 млн тонн). Впрочем, рынок бункеровки для внутренних водных путей РФ невелик — на него идет около 600 тыс. тонн СМТ в год, по данным Минэнерго. Таким образом, смягчение техрегламента ЕАЭС не слишком поможет российским производителям мазута.

Дмитрий Козлов