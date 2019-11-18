Автолизинг пошел против рынка

Объем лизинга автомобилей продолжает расти, несмотря на общее падение спроса на машины в РФ. Кроме того, увеличивается и доля лизинга в автопродажах. Этому может способствовать повышение доступности заемных средств на фоне стагнации реальных доходов, полагают на рынке. При этом в сентябре более половины лизинговых сделок приходилось на легковой сегмент, приток спроса в который могут давать закупки автомобилей для каршеринга, а также рост интереса к механизму при обновлении корпоративных парков. Но физлица все еще неохотно берут машины в лизинг и предпочитают кредиты.

Объем автолизинга в январе—сентябре вырос на 23%, говорится в исследовании российского рынка лизинга за девять месяцев, подготовленного «Эксперт РА». Авторынок за тот же период, по данным АЕБ, наоборот, сократился на 2%, до почти 1,3 млн машин.

За последние пять лет доля лизинговых продаж неуклонно растет, говорит глава направления по работе с ключевыми клиентами «Автоспеццентра» (АСЦ) Александр Захаров. Падение авторынка действует на рынок лизинга двояко, поясняет “Ъ” гендиректор лизинговой компании Carcade Олег Заглядин. Он отмечает, что «именно сокращение объема свободных средств заставляет компании все более активно использовать лизинг и повышает спрос на него сильнее, чем снижается потребность в автомобилях». Руслан Коршунов из «Эксперт РА» соглашается, что снижение процентных ставок на фоне слабого роста экономики все больше стимулирует население и предприятия приобретать автомобили на заемные средства — в лизинг или в кредит. Доля лизинга в общих автопродажах по итогам полугодия — 10%, за девять месяцев она, возможно, еще увеличится, говорит он.

Гендиректор ЛК «Европлан» Александр Михайлов отмечает, что доля лизинга в продажах легковых автомобилей за последние пять лет выросла с 2% до 11%. Этот потенциал еще не исчерпан, считает он, полагая, что лизинг продолжит расти «против рынка» автомобилей в целом, учитывая снижение ставки ЦБ. За девять месяцев объем сделок по автолизингу у «Европлана» вырос более чем на 20%. На физлиц все еще приходится небольшая доля сделок, и их число увеличивается в основном за счет временной миграции микрофинансирования, когда такие организации предоставляют автомобили в возвратный лизинг и за счет систем больших штрафов пытаются изъять автомобили у граждан и на этом заработать, говорит он. Олег Заглядин отмечает, что юрлицам лизинг выгоден с налоговой точки зрения (они экономят до 40% стоимости автомобиля). Физические лица все же предпочитают более знакомое им автокредитование, да и особенных преимуществ лизинг для них не дает, заключает он.

В «Сбербанк Лизинге» отмечают, что в Европе доля лизинга в продажах легковых машин доходит до 50%. Популярность механизма в России растет по мере снижения ставок, но для физлиц есть сдерживающие факторы — в частности, платежи по лизингу облагаются НДС, в отличие от процентов по кредиту.

В сентябре 60% автолизинга приходилось на легковые автомобили (11,6 тыс. сделок), подсчитали в «Автостате». За девять месяцев самыми популярными легковыми автомобилями в портфеле Carcade была BMW, Toyota, Volkswagen, Lada и Kia. О росте популярности Toyota, которая вошла в топ-3 марок, говорят в «ВТБ Лизинге». В «Альфа-Лизинге» сообщили о росте популярности Kia Rio на фоне развития такси. В дилере «Авилон» говорят о популярности Audi, BMW, Volkswagen и Hyundai. Лидеры продаж в лизинг у АСЦ: Lada, VW, Skoda, KIA, Hyundai, Renault.

Сергей Удалов из «Автостата» поясняет, что под конец года компании могут проводить обновление парков каршеринга и служебных автомобилей, а также разъездных машин. Уменьшение налогооблагаемой базы, минимальное использование оборотных средств компании, ускоренная амортизация предмета лизинга и ряд других преимуществ делают долгосрочную аренду наиболее оптимальной моделью, полагает Александр Захаров.

В «ВТБ Лизинге» говорят, что в целом их статистика коррелирует с данными «Автостата». Олег Заглядин отмечает, что в объеме нового бизнеса Carcade в сентябре на легковой сегмент пришлось около 72% продаж, также говоря об общей стабильности долей. «Газпромбанк лизинг», который в 2018 году начал работать в других сегментах, с января снизил долю легковых автомобилей в портфеле с 78% до 41%. Другая ситуация у «Альфа-Лизинга», где на сделки с легковыми приходится только 33%, но сегмент растет в последние месяцы. В последнее время особенно растет лизинг автомобилей премиум-сегмента, что Олег Заглядин связывает с тем, что, вслед за такси и каршерингами, нетранспортные компании активно используют инструмент для обновления парков представительского транспорта.

Ольга Никитина