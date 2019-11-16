Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда можно попробовать в заведении, а также как в меню и интерьере обыграна греческая тема.

Новый проект Александра Раппопорта под названием «Пифагор» появился на месте ресторана Selection, проработавшего недолго и безуспешно. «Пифагору», судя по всему, уготована более счастливая и яркая судьба. Теперь он сверкает позолотой, переливается огнями, завораживает математическими формулами и летающими ионическими капителями — в общем, являет собой настоящий гастрономический аттракцион.

В меню 120 блюд, и все они имеют весьма опосредованное отношение к греческой кухне. Это, как и всегда у Раппопорта, ироничные авторские твисты на заданную тему, которая в данном конкретном случае сводится к крылатой фразе: «В Греции есть все». Пробовать, впрочем, все необязательно. Но есть в меню блюда, которые гарантированно доставят удовольствие и навеют приятные воспоминания о Греции и Кипре. Это, конечно же, мезе — икра из запеченных баклажанов, хумус из артишока с кунжутным хворостом, мусс из подкопченной трески и тарамасалата на основе икры трески. А также большой греческий салат с фетой и мягким козьим сыром, плечо козленка в горчично-медовом соусе с чабрецом, мякоть ягненка в специях клефтико, жареная во фритюре барабулька и десерт «Афинские развалины» с полуразрушенными колоннами из белого шоколада.

В общем, весело, энергично, иронично и с элементами китча — такие места, как «Пифагор», легко доказывают теорему коммерческого успеха на собственном примере. Вот вам и естественный selection.