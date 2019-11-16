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Трамп попросил Верховный суд не раскрывать его финансовые отчеты

Президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд заблокировать постановление Апелляционного суда округа Колумбия, позволившего комитету по надзору Палаты представителей запросить финансовые отчеты президента, сообщает Reuters. В мае суд поддержал требование конгрессменов к бухгалтерской фирме Mazars о предоставлении налоговых деклараций господина Трампа. Конгресс также интересует финансовая отчетность Trump Organization и всех прочих юридических лиц, связанных с президентом.

Его адвокат Джей Секулов заявил, что это первый случай в истории США, когда Конгресс затребовал личные финансовые отчеты действующего президента за период до его вступления в должность. «И впервые в истории нашей страны суд поддержал запрос Конгресса о предоставлении президентом его личных документов. Эти решения неверны и должны быть отменены»,— убежден адвокат.

В апреле председатель Комитета по надзору Конгресса США Элайджи Каммингс выписал повестку Mazars, от которой требуется раскрыть все данные о финансах президента США за последние восемь лет. В том же месяце Дональд Трамп подал в окружной суд Вашингтона иск против конгрессмена и аудиторской компании, чтобы не допустить раскрытия своих финансовых отчетов.

Напомним, в США запущена процедура импичмента господина Трампа. Поводом для ее запуска стал его июльский разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президента США заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как проходят слушания по импичменту, читайте в материале “Ъ” «Трамп был с утра».

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