Журналиста Азара оштрафовали на 400 тыс. рублей по иску проректора МГИМО

Хамовнический суд Москвы обязал специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара выплатить 400 тыс. руб. проректору МГИМО Наталии Кузьминой, которая подала иск о защите чести и достоинства.

Как сообщил журналист в Facebook, поводом для этого стала «чужая цитата» из его текста «Краткая история уничтожения Дома детского творчества в Хамовниках. Чего стоят обещания Собянина?», опубликованного на неофициальном сайте депутатов муниципального округа Хамовники (МОХ). В нем в том числе говорилось о том, какую столичную недвижимость получили в пользование Кузьмины.

На эту же сумму оштрафовали журналиста Ксению Лученко и муниципального депутата Александру Парушину, сообщил журналист. По словам Илья Азара, их привлекли к ответственности «за фразу из другой статьи на МОХ <…> и за фразы из двух статей на других ресурсах».