Красная Поляна пополнится гостиницами

В Красной Поляне станет больше иностранных гостиниц. Французский оператор отелей Accor заключил соглашение с руководством горнолыжного курорта в Сочи, и теперь гостиница «Горки Арт» получит название ibis Styles, «Горки Гранд» преобразится в Novotel, а «Горки Сьютс» трансформируется в Movenpick. Это, кстати, первый отель этого бренда в России. До этого на курорте уже было две гостиницы под управлением Accor — «Novotel Resort Красная Поляна» и «Rixos Красная Поляна».

Приход иностранных брендов привлечет новых туристов, убежден управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «Сетевые отели укрепляют местный рынок, без внешнего воздействия привлекают туда дополнительный поток гостей. Это произошло и в “Розе Хутор” до и сразу после Олимпиады. Если бы там не было сетевых отелей, вряд ли бы там так быстро поднялась загрузка и увеличились доходы собственников отелей. Бренд Movenpick известен нашей аудитории по бренду мороженого.

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Конечно, руководителям отдела продаж и директору отеля придется дополнительно поработать для того, чтобы объяснять нашим не очень опытным путешественникам, которые не были в Германии, Швейцарии, где эти отели распространены, что это за отель и чем он отличается от Novotel, Radisson или Marriott, тоже расположенных в Красной Поляне.

Это распространенная практика, когда на рынок заводится новый бренд, и ему нужно какое-то время, чтобы раскрутиться.

Но так как он заходит кластером и Novotel, и Ibis, я думаю больших проблем не будет».

Красная Поляна, известная больше как «Горки Город», отстает по популярности от другого горнолыжного курорта Сочи — «Роза Хутор». Приход иностранных отельных сетей — это позитивный шаг, но для улучшения показателей курорту нужна правильная маркетинговая стратегия, говорит президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина: «Любые заграничные сети — это готовая, очень четко разработанная жесткая система стандартов. Номера в отелях находятся в неплохом состоянии, но их, безусловно, надо реконструировать. Сети проведут ребрендинг, сделают какую-то стилизацию. За последние два года изменилась маркетинговая политика в “Горки Городе”. И если сравнивать ее с “Розой Хутор”, то второй вариант, безусловно, привлекательнее, потому что там уже очень давно разработана правильная маркетинговая кампания, все систематизировано и отрегулировано».

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Компания Accor входит в топ-5 крупнейших операторов отелей в мире. Под ее управлением почти 5 тыс. гостиниц.

Яна Пашаева