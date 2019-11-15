В НМТП произошли кадровые перестановки

Совет директоров ПАО «НМТП» на заседании, состоявшемся 14 ноября, утвердил в должности заместителя гендиректора по финансам и экономике общества Николая Мельникова. А должность руководителя Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсам ГК ПАО «НМТП» занял Сергей Панюта, сообщает пресс-служба Группы НМТП.

Николай Мельников закончил Хабаровскую госакадемию экономики и права по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Ранее занимал руководящие должности в организациях ГК «Траснефть» (АО «Транснефть – Терминал», ООО «Транснефть – Сервис»).

Сергей Панюта выпускник Таганрогского государственного радиотехнического университета по специальности «экономика и управление на предприятии (в машиностроении и приборостроении)». Ранее трудился в должности заместителя Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсам ГК ПАО «НМТП».

Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть». Грузооборот Группы в первом полугодии 2019 года составил 71,75 млн тонн. Консолидированная выручка за 2018 год по МСФО составила $951 млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «НМТ», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП».

Андрей Ульченко