Глава МВД Турции назвал смерть одного из основателей «Белых касок» «похожей на самоубийство»

Причиной смерти бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски», по предварительным данным, стало самоубийство, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. В понедельник тело господина Ле Мезюрье было найдено в Стамбуле.

«Насколько нам известно, наружные двери дома (господина Ле Мезюрье.— “Ъ”) были закрыты. На теле обнаружены переломы, которые могли появиться в результате падения. Предварительно это похоже на самоубийство. Расследование продолжается»,— сказал господин Сойлу журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, по данным турецких СМИ, тело господина Мезюрье обнаружили соседи в саду дома, где он проживал. Когда полицейские постучали в квартиру господина Мезюрье, дверь открыла жена, которая не знала о смерти мужа. CNN Turk утверждал, что на лице трупа были порезы, а ноги и руки были сломаны.

Джеймса Ле Мезюрье связывают с британской разведкой Ми-6. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ссылаясь на ряд неназванных исследований, ранее заявляла о возможной связи господина Мезюрье с террористическими организациями.