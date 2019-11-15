Энергия молодых

Четверо южноуральцев, прошедших отбор в конкурсе молодых управленцев «Команда Урала», вошли в кадровый резерв Русской медной компании. РМК планирует оказать победителям проекта поддержку в реализации ряда инициатив в территориях своего присутствия, в частности, социальных проектов.



Трое челябинцев – Илья Смольянинов, Гузель Юмагужина, и Юрий Болдырев, а также житель Сосновского района Дмитрий Прокопьев выбрали своим наставником в рамках проекта вице-президента РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анну Шабарову. На встрече с ней молодые активные южноуральцы рассказали об уже реализованных ими проектах и обсудили возможности для дальнейшего плодотворного сотрудничества с компанией.

«Команда Урала» - открытый конкурс, направленный на формирование и развитие управленческих компетенций молодого поколения Уральского федерального округа. Его организаторами являются аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе и Уральский институт управления – филиал РАНХиГС. В конкурсе принимали участие молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет, проживающие в УрФО. Победители получили возможность поработать на ведущих предприятиях округа и в органах власти с наставниками – топ-менеджерами крупных корпораций и руководителями различных уровней органов муниципальной и региональной власти.

Активистка студенческих отрядов Гузель Юмагужина, врач по образованию, рассказала о флешмобе в поддержку детей с онкологическими заболеваниями, который проводился на территории детской областной больницы. Она отметила, что эта акция позволила не просто поднять настроение юным пациентам с тяжелым диагнозом, но и привлечь внимание общественности к проблеме. Во флешмобе участвовало около 200 человек.

Анна Шабарова отметила, что Русская медная компания регулярно уделяет внимание проблеме детских онкозаболеваний, реализуя такие проекты, как «Искусство против рака» и «Ангелы надежды». «В том году школьники, различные творческие коллективы изготовили девять тысяч ангелов – елочных игрушек и других поделок, которые мы отвезли детям в больницы»,- рассказала вице-президент РМК. Говоря о важности таких акций, она отметила, что врачи отмечают улучшение динамики выздоровления пациентов, которым уделяют подобное внимание. Также Анна Шабарова добавила, что компания поддерживает развитие здравоохранения в территориях присутствия, например, помогая молодым врачам с покупкой жилья. «В Карабаше уже трем молодым врачам мы купили квартиры и видим результат – создаются семьи, врачи остаются в городе»,- рассказала она.

Юрий Болдырев – еще один победитель конкурса, также выбравший своим наставником Анну Шабарову, - тоже представляет студенческие отряды. На встрече он рассказал о курируемом им проекте «Уральский десант». В рамках этой инициативы отряды молодых волонтеров на неделю приезжают в тот или иной отдаленный от регионального центра район области и проводят творческие встречи, а также помогают местным жителям в решении их бытовых вопросов. Принимают участие в этих акциях и местные власти, например, глава Нязепетровского района на организованном активистами мероприятии пел песни под гитару. По словам Юрия, в следующем году координаторы хотят задействовать в акции более сотни членов студенческих отрядов.

Активист отметил, что кураторы акции готовы расширять географию и охватывать другие районы области. Он заинтересовался предложением Анны Шабаровой в следующем году организовать приезд «Уральского десанта» в Карабаш и Кыштым, где работают предприятия Русской медной компании. А вице-президент РМК выразила готовность оказать инициативной молодежи содействие. По словам Юрия Болдырева, часто на местах студотрядовцы сталкиваются с рядом сложностей, которые самим бывает решить трудно, например, с организацией транспорта для передвижения по району. В таких случаях помощь крупной компании была бы очень кстати, отметил он. Также Юрий Болдырев отметил, что студенческие отряды можно задействовать в строительстве промышленных объектов РМК.

Уроженец Кыштыма, а сейчас житель Челябинска Илья Смольянинов развивает образовательные проекты, связанные с виртуальной реальностью. В Челябинской области уже есть более десятка школ, где ему удалось опробовать экспериментальное обучение с помощью VR, дополняя таким образом традиционный образовательный процесс. Дети изучают животный мир, географию, культуру и многое другое. По словам Ильи, родители учеников поначалу скептически относятся к тому, чтобы их дети учились с помощью виртуальной реальности, считая ее чем-то несерьезным. Однако их мнение меняется, когда они видят результаты занятий – лабораторные работы детей, которые они сами выполняют с помощью VR-платформы. Илья Смольянинов предложил РМК оказать содействие авторам проекта в развитии «школ будущего» в регионе. Анна Шабарова отметила, что новые технологии и поддержка системы образования имеют большую важность для Русской медной компании, а технологии виртуальной реальности уже активно применяются, в частности, на стендах РМК на «Иннопроме».

По итогам встречи участники «команды Урала» и вице-президент РМК обменялись контактами и договорились о дальнейшем взаимодействии. Например, следующий «Уральский десант» запланирован уже на февраль следующего года, и в самое ближайшее время организаторы определятся с территориями.

«Я думаю, что сегодняшняя встреча – начало долгого продуктивного сотрудничества по многим направлениям,- сказала журналистам Анна Шабарова по итогам беседы. – Я уже вижу, где можно применить ваши знания и умения. Нам, безусловно, интересны победители и участники конкурса “Команда Урала” – своей энергией, мыслями. Подробно ознакомимся со всеми наработками молодых людей Мы будем рассматривать их инициативы и где-то их принимать полностью, где-то интегрировать в наши существующие социальные и бизнес-проекты. Нам, конечно, хочется реализовать такие инициативы, чтобы наши территории стали еще привлекательнее».