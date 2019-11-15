Борьба за оценку

Бывшие миноритарии ПАО «Газпром-газораспределение Нижний Новгород», оспаривающие стоимость выкупленных у них акций, добились назначения судебной экспертизы. Однако истцы полагают, что выбранный для экспертизы оценщик акций действует в интересах ответчика АО «Газпром-газораспределение», и его выводы будут необъективны. Арбитражный суд отказал в отводе экспертной организации.

Бывшие миноритарные акционеры ПАО «Газпром-газораспределение Нижний Новгород» ООО «Мириад рус» (владевшие 0,64%), и кипрская Boreas Asset Management (0,1%) обратились в управление ФАС по городу Санкт-Петербургу. Компании просят разобраться в обстоятельствах расторжения договора с ООО «Лабриум-консалтинг», которое было назначено экспертом для независимой оценки стоимости акций.

Напомним, в судах бывшие акционеры пытаются доказать упущенную выгоду от выкупа принадлежавших им акций нижегородской дочки «Газпрома». Оферту о выкупе акций АО «Газпром-газораспределение» направило акционерам в конце 2018 года. По итогам сделки АО увеличило долю в уставном капитале нижегородской компании с 29,99% до 97,33%. Сейчас уставный капитал ПАО «Газпром-газораспределение Нижний Новгород» составляет 325,77 млн руб. и разделен на 65,15 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,005 руб. каждая.

Двое бывших миноритариев «Мириад рус» и Boreas Asset Management сочли недостоверной оценку акций, проведенной ООО «ВС-Оценка» по заказу АО «Газпром-газораспределение». Компания оценила сделку в 31,8 млн руб. по цене 66 руб. за одну обыкновенную акцию.

Истцы заявили, что цена всего пакета составила 3 млрд руб. и потребовали возместить им разницу на основании собственной оценки, согласно которой стоимость одной акции составила 155 руб.

Такие выводы они сделали из отчетности о стоимости чистых активов АО «Газпром-газораспределение», превысившей к концу 2017 года 10 млрд руб. Миноритарии заявили, что компания скрыла от них отчет об оценке акций (за это АО было оштрафовано Центробанком), и требуют выплатить им 38,5 млн руб. разницы. В «Газпром-газораспределении» считают цену выкупа акций справедливой и отказ миноритариев в ознакомлении с их оценкой объяснили рисками для бизнеса структур «Газпрома». По заявлению миноритариев была назначена судебная экспертиза рыночной стоимости акций, суд выбрал экспертом предложенную ответчиком ООО «Лабриум-консалтинг» из Санкт-Петербурга.

Однако бывшие миноритарии заявили отвод ООО «Лабриум-консалтинг» на том основании, что экспертная организация работала на структуры «Газпрома» в статусе единственного поставщика. Усомнившись в беспристрастности оценщика, истцы заявили отвод экспертной организации, сообщив, что АО «Газпром-газораспределение» заключало договор с экспертом, действующий до конца 2019 года. Ответчики сообщили, что этот контракт расторгнут еще в июле 2018 года. Но сведения о его аннулировании были опубликованы на госзакупках в октябре, что противоречит нормам, обязывающим размещать эти данные в течение трех месяцев.

«Примечательно, что размещение этой информации произошло сразу после нашего обращения в арбитражный суд Нижегородской области. Мы предполагаем, что соглашение о расторжении договора могло быть составлено задним числом для отстаивания кандидатуры именно этого эксперта»,— сообщил представитель «Мириад Рус» Сергей Марченков.

В отводе оценщика суд отказал, поэтому бывшие миноритарии пожаловались в петербургское УФАС, прося привлечь АО «Газпром-газораспределение» к административной ответственности за нарушение ФЗ о закупках.

В АО «Газпром-газораспределение» не комментируют разбирательство. Отметим, что судебные тяжбы компании с миноритариями по выкупу акций тянутся уже несколько лет. Ранее истцы судились с дочкой «Газпрома», утверждая, что они не получали оферту, но доказать свою упущенную выгоду им не удалось.

Владимир Зубарев