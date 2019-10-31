В судебной экспертизе нашли монопольные связи

Миноритарные акционеры ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», оспаривающие стоимость выкупленных у них акций компанией, заявили отвод выбранной судом экспертной организации. По их словам, «Лабриум-Консалтинг» аффилирована со структурами монополии и годами оказывала ей услуги. Оценку спорных 70% акций нижегородской структуры стоимостью 3 млрд руб. истцы считают вдвое заниженной и обоснованной лишь офертой. Юристы «Газпрома» ходатайство миноритариев не комментируют.



В Нижнем Новгороде продолжается арбитражное разбирательство о стоимости акций АО «Газпром газораспределение», ранее принадлежавших кипрской Boreas Asset Management с долей 0,64% и ООО «Мириад Рус» (0,1%). Напомним, истцы оспаривают оценку выкупной стоимости 70% принадлежавших им акций дочки «Газпрома». Сделка проводилась по предложению головной компании в начале года, предложение совладельцам компании было направлено в конце 2018 года. По результатам сделки АО «Газпром газораспределение» увеличило долю в уставном капитале нижегородской «дочки» с 29,99% до 97,33%, а имевшийся до покупки пакет материнской компании позволил довести ее до 100%. Сейчас уставный капитал нижегородской компании составляет 325,77 млн руб. и разделен на 65,15 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,005 руб. каждая.

Совокупная цена продажи пакетов Boreas Asset Management и ООО «Мириад Рус» составила 31,8 млн руб. Однако в заключении, подготовленном ООО «ВС-Оценка» по заказу АО «Газпром газораспределение», говорится, что стоимость одной обыкновенной акции была оценена в 66 руб., а цена всего пакета достигла 3 млрд руб., заявили истцы. Поэтому миноритарии в числе других акционеров потребовали возместить им разницу.

Миноритарии приводили собственную оценку акций, по которой стоимость одной обыкновенной акции превысила 155 руб. Эти выводы истцы сделали на основании открытых данных о чистых активах АО «Газпром газораспределение», оцененных на конец 2017 года в 10,1 млрд руб. Миноритарии в суде заявили, что компания скрыла от них отчет об оценке акций, что подтвердил Центробанк. Тем самым АО «Газпром газораспределение» злоупотребило правом, считают истцы, оценившие разницу в предложенной компанией и оцененной ими выкупной цене в 38,5 млн руб.

С началом судебного процесса миноритарии решили добиваться судебной экспертизы оценки акций, ходатайствуя о привлечении четырех независимых организаций. На это ответчики заявили об отсутствии у миноритариев внутренних документов АО «Газпром газораспределение» и посчитали требование судебной экспертизы поводом усомниться в их собственной оценке акций. Они указали, что корпоративные сведения компании могут понадобиться истцам для получения дополнительных данных о бизнесе «Газпрома» и могут навредить ему.

Вопреки доводам ответчиков, на прошлой неделе арбитражный суд Нижегородской области назначил экспертизу стоимости акций, удовлетворив ходатайство истцов. Экспертной организацией по предложению АО «Газпром газораспределение» суд выбрал ООО «Лабриум-Консалтинг». Однако миноритарии остались недовольны и заявили отвод этой компании. Представители истца сообщили “Ъ-Приволжье” о зависимости экспертной организации от «Газпрома». Они сообщили, что, по данным портала госзакупок, компания в 2018–2019 годах в статусе единственного поставщика оказывала услуги как непосредственно ответчику, так и входящим в его структуру АО «Газпром газораспределение Астрахань», ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» и ООО «Ростгаз», учрежденному АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Также экспертная организация была единственным поставщиком услуг для ООО «Логазинвест» — дочерней компании АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». «Приведенные факты позволяют усомниться в беспристрастности эксперта, поскольку для него все компании группы “Газпром”, по сути, являются одним целым», — заявили истцы, полагая, что ответчики могут влиять на итоги экспертизы.

Справка По данным Kartoteka.ru, ООО «Лабриум-Консалтинг» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2001 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. 100% долей владеет генеральный директор Сергей Найчук. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Выручка компании в 2018 году составила 107,5 млн руб. при 649 тыс. руб. чистой прибыли. Сергей Найчук также является генеральным директором компании «Ассоциация „Цифры“. Собственниками этой компании являются Иван Осколков (ранее был владельцем «Лабриум-Консалтинг» и членом совета директоров ВТБ) и Алексей Саватюгин (бывший член совета директоров ВТБ, Сбербанка, Росгосстраха и Дом.РФ).

В АО «Газпром газораспределение» не стали комментировать судебное разбирательство на промежуточной стадии. Отметим, ранее те же истцы судились с ПАО «Газпром газораспределение» из-за самой оферты по продаже акций, заявляя, что компания не направила им предложение о выкупе. Доказать упущенную выгоду в размере 38 млн руб. они не смогли. Новые доводы миноритариев об оценке акций знакомые с делом собеседники “Ъ-Приволжье” считали неубедительными, однако одним из вариантов разрешения спора называли именно судебную экспертизу.

Владимир Зубарев