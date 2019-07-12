Бумаги все стерпят

Миноритарные акционеры ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» подали арбитражный иск к головной компании. Заявители считают заниженной более чем вдвое оценку 70% акций нижегородской структуры стоимостью 3 ­млрд руб., выкупленных «Газпромом» в январе. По их словам, расчет стоимости акций миноритариям компания не предоставила, ограничившись офертой. Миноритарии инициируют судебную экспертизу для определения реальной цены сделки и компенсации разницы. АО «Газпром газораспределение» не комментирует судебный иск. Но его представители в суде заявили, что раз рассчеты истцов сделаны на основании открытых данных, то требования расчетов выкупной цены и внутренних документов излишни.



В Нижнем Новгороде началось судебное рассмотрение жалобы миноритарных акционеров АО «Газпром газораспределение» о стоимости ранее принадлежавших им акций компании. Кипрская Boreas Asset Management с долей 0,64% и ООО «Мириад Рус» (0,1%) обратились с иском в Арбитражный суд Нижегородской области, доказывая, что оценка акций ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» проведена неверно, а стоимость бумаг занижена в два с половиной раза. Нарушение корпоративной этики миноритарии усмотрели в предложении голов­ной компании «Газпром газорас­пределение» выкупить у акционеров в общей сложности 70% акций нижегородской структуры, которое было направлено в ноябре 2018 года. Согласно представленному заключению, которое для АО «Газпром газораспределение» подготовило ООО «ВС-Оценка», стоимость одной обыкновенной акции нижегородского филиала была оценена 66 руб., таким образом цена всего пакета превысила 3 млрд руб. По рекомендованной советом директоров АО «Газпром газораспределение» цене истцы в числе других акционеров продали свои доли и намерены требовать возмещения разницы, сообщил “Ъ-Приволжью” представитель миноритариев в суде Павел Холявин. В общей сложности Boreas Asset Management и ООО «Мириад Рус» продали свои акции за 31,8 млн руб.

В результате добровольного предложения акционерам о выкупе долей АО «Газпромгазораспределение» увеличило свою долю в уставном капитале нижегородской «дочки» с 29,99% до 97,33%. С тем пакетом акций, что был у материнской компании до оферты, ее доля в уставном капитале составила 100%. Уставный капитал нижегородской компании составляет 325,77 млн руб., разделен на 65,15 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,005 руб. каждая.

По словам господина Холявина, истцы намерены добиваться судебной экспертизы оценки акций. На заседании в четверг они ходатайствовали о независимой оценке, предлагая привлечь четыре профильных организации. В качестве основного довода юристы миноритариев приводят собственную оценку, по которой стоимость одной обыкновенной акции превышает 155 руб. Такие выводы заявители сделали на основе информации о чистых активах ПАО «Газпром газораспределение», которые по итогам 2017 года составили 10,1 млрд руб. «Деление чистых активов на количество акций нижегородской компании подтверждает, что цена не может быть ниже нами обозначенной», — настаивают истцы. Как заявил Павел Холявин, ответчики намеренно скрыли от акционеров отчет об оценке акций, и по этому поводу истцы подали жалобу в Центробанк, который подтвердил их доводы и применил к структурам «Газпрома» штрафные санкции. «Таким образом установлено, что компания злоупотребила правом», — полагают миноритарии. Разницу в предложенной компанией и рассчитанной ими выкупной цене акций истцы оценили в 38,5 млн руб., но если экспертиза установит большее расхождение, планируют потребовать соответствующей компенсации.

Представители ответчика не согласны с доводами заявителей, они считают оценку акций справедливой, а действия компании законными. В суде они возражали против проведения экспертизы, указывая, что заявители уже предоставили собственную оценку на основе опубликованных в открытых источниках данных отчетности и стоимости активов газораспределительной «дочки», и просили обосновать требования расчетов выкупной цены и внутренних документов. «Не факт, что эти сведения будут использованы для оценки акций», — сообщили представители ответчика, подчеркнув, что в компании готовы предоставить информацию оценщику, предложенному судом, а не ист­цами. Они обратили внимание заявителей на то, что требование судебной экспертизы ставит под сомнение их собственные расчеты стоимости акций. «Получается, ваша оценка недействительна, если не отражает реально существующих положений компании, если у вас нет документов, чтобы предоставить эксперту. Либо ваша оценка недействительна, либо вы требуете документы для того, чтобы располагать дополнительной информации о бизнесе для оценки всей компании, а не акций», — заявили юристы «Газпрома». В итоге от истребования документов для судебной экспертизы истцу пришлось отказаться.

В ПАО «Газпром газораспределение» отказались от комментариев до итогов судебного разбирательства, которое продолжится 17 июля. Суд планирует разрешить ходатайство о независимой экспертизе оценки стоимости акций.

Отметим, ранее те же самые миноритарные акционеры уже судились с ПАО «Газпром газораспределение» из-за оферты по продаже акций, которую компания им не направила, но доказать упущенную выгоду в размере 38 млн руб. в суде им не удалось. При подготовке очередного иска в конце 2018 года они настаивали, что сделка по выкупу акций не согласована в ФАС, однако знакомые с делом юристы уточнили “Ъ-Приволжью”, что согласование в этом случае не требовалось, поскольку предварительное согласование касается только голосующих акций, а не оферты. Доводы миноритариев об оценке акций эксперты из компании «Ильяшев и партнеры» тогда сочли неубедительными, указав судебную экспертизу одним из вариантов разрешения спора.

Роман Рыскаль