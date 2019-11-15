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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Лимак» может построить в Воронежской области хлебобулочный завод за 1 млрд рублей

Крупный липецкий производитель хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий АО «Лимак» планирует построить в Воронежской области завод по производству хлебобулочных изделий мощностью 30-40 т в сутки с объемом инвестиций до 1 млрд руб. Об этом председатель совета директоров «Лимака» Владимир Никитенко рассказал в ходе встречи с губернатором Александром Гусевым, следует из сообщения облправительства.

По собственным данным, «Лимак» сейчас занимает 2,5% воронежского рынка хлебобулочных изделий, и компания намерена наращивать свое присутствие. По словам господина Никитенко, на воронежском предприятии может быть создано 150 рабочих мест. Александр Гусев поручил региональным чиновникам оказать содействие инвестору в подборе площадки.

Олег Мухин


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