КамАЗ откроет вторую очередь сборочного производства в Узбекистане

На 25-26 ноября запланирован запуск второй очереди производства машин КамАЗ в Узбекистане. В эти дни страну посетит делегация из Татарстана, передает ТACС со ссылкой на генконсула Узбекистана в Казани Фариддина Насриева. Также в ходе встречи стороны намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, что производство на площадках «Узавтотрейлера» в Узбекистане КамАЗ начал весной этого года. Завод находится в Самаркандской области в Джамбайском районе. На сегодняшний день на нем выпускают 11 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 т.

Проектная мощность завода «Узавтотрейлера» рассчитана на 3 тыс. единиц. Речь идет о 2 тыс. полуприцепов и 1 тыс. надстроек на грузовые шасси. Кроме того, на заводе производят широкий спектр автотехники для обеспечения различных отраслей хозяйства. На предприятии в настоящее работают свыше 400 человек.

"Ъ-Казань"