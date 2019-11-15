Источник: главу УМВД по Екатеринбургу готовят к отставке

Начальник Управления МВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин уходит в отставку, сообщил “Ъ-Урал”, высокопоставленный источник в правоохранительных органах. «На его место придет силовик из Твери», — рассказал собеседник.

По его словам, зачистку среди силовиков проводит новый начальник областного главка Александр Мешков. Помимо Сергея Кулагин (занимает пост с 2017 года) своих постов лишаться начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области уйдет полковник полиции Сергей Чуваков и его заместитель Роман Тужиков. Последний, как утверждают собеседники, уйдет в Росприроднадзор по УрФО. По сведениям “Ъ-Урал”, Сергея Чувакова сменит силовик из Астрахани, где ранее работал господин Мешков.

Татьяна Дрогаева