СМИ: Apple предложит единую подписку на свои сервисы

Apple может начать предлагать пользователям сервисы News+, TV+ и Apple Music в рамках единой подписки, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании. Такое предложение может появиться уже в 2020 году. Позднее в список сервисов, предлагаемых по единой подписке, могут быть включены iCloud и даже платежные сервисы, связанные с Apple Card.

В качестве доказательства готовящейся реформы источники агентства ссылаются на последние контракты Apple с издательствами, в которых прописано, что услуга News+ может быть предложена пользователям и вместе с другими цифровыми сервисами корпорации. В октябре об обсуждении похожей стратегии между Apple и музыкальными лейблами сообщала Financial Times.

Стремление объединить сервисы в единую цифровую подписку объясняется желанием Apple нарастить количество пользователей, а заодно удержать их в рамках собственной экосистемы продуктов, начиная от девайсов и заканчивая различными сервисами.

Кирилл Сарханянц