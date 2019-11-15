«Яндекс» и ПИК создали систему управления «умным» домом

«Яндекс», застройщик ПИК и производитель устройств для «умного» дома Rubetek сегодня, 15 ноября, начинают продажи совместно созданной системы управления «умным» домом «ПИК.смарт», пишут «Ведомости». Центром системы является «Яндекс.Станция», куда встроен голосовой помощник «Алиса». Система управляет светом, климатом, розетками и телевизором в квартире.

«ПИК.смарт» будет доступен клиентам ПИК, комплект можно заказать либо на этапе покупки квартиры, либо купить уже после получения ключей. Стоимость базового пакета «ПИК.смарт» — 29 990 руб.

Пользователи системы смогут с экрана смартфона контролировать открытие дверей, расход электроэнергии и протечки труб, а также следить за происходящим в квартире. В «ПИК.смарт», кроме «Яндекс.Станции» входят: управление освещением, видеоконтроль, датчики открытия дверей, протечки воды, настраиваемые Wi-Fi лампочки, домашняя камера видеонаблюдения, умная Wi-Fi розетка с контролем расхода электроэнергии. Доступны и другие устройства, их цена варьируется от 14 490 до 40 590 руб. Настройка (занимает один день), техподдержка и гарантия уже включены в стоимость.

В октябре «Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции» — «Яндекс.Станцию Мини». Устройство получило возможность управления жестами: для выключения устройства или регулирования громкости. В отличие от оригинальной «Станции», в новой версии нет видеовыхода для подключения, например, к телевизору.

О том, как продаются «Яндекс.Станции»,— в материале “Ъ”.