«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса». Устройство «Яндекс.Станция Мини» получило возможность управления жестами: для выключения устройства или регулирования громкости. Но в отличие от оригинальной «Станции», в новой версии нет видеовыхода для подключения, например, к телевизору.

Стоимость нового устройства составит 3990 руб. «Станция Мини» будет продаваться в «Связном» и «Беру» с 31 октября.

В ходе конференции компания также сообщила о старте тестирования трансакций через «Алису». Оплата осуществляется через банковскую карту, привязанную к «Яндекс.Паспорту», пояснили в «Яндексе».

О планах выпустить новые модели «Станции» операционный директор «Яндекса» Грег Абовский сообщал в апреле, не раскрыв деталей. «Яндекс.Станция» была представлена в мае 2018 года. Компания не раскрывает количество проданных устройств, в марте она отчитывалась о «десятках тысяч» купленных устройств.

Сейчас голосовой помощник «Алиса», по данным компании, получает более 1 млрд голосовых обращений от более 45 млн человек ежемесячно.

Подробнее о том, как продаются колонки,— в публикации “Ъ” «"Яндекс" раскрыл продажи "Станции"».

Дмитрий Шестоперов