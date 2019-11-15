Крупную промышленность усиливают малой энергетикой

Группа компаний «МКС» - ведущее инжиниринговое предприятие России – завершила строительство одного из крупнейших объектов малой распределенной генерации в Уральском регионе – энергоцентра для «НЛМК-Урал» (один из лидеров российского рынка заготовки и сортового проката, входит в группу НЛМК). 14 ноября комплекс в городе Нижние Серги был введен в эксплуатацию. Объект, в который инвестор вложил около 300 млн рублей, будет обеспечивать энергоснабжение и отопление завода. Некоторые технические решения при реализации этого проекта были применены впервые в стране.



Общая тепловая мощность нового энергоцентра «НЛМК-Урал» составила 25,5 МВт, электрическая – 4,5 МВт. Таким образом, он стал самой мощной на сегодняшний день газопоршневой станцией в Нижнесергинском районе. Основное оборудование объекта – три 7-мегаваттных водогрейных котла и газопоршневая установка немецкого производителя MWM – TCG 2032B V16 4,5 МВт.

Электростанция будет работать в режиме когенерации – одновременно вырабатывать электричество и тепло. Для «НЛМК-Урал» запуск энергоцентра означает, что теперь предприятие будет не покупать тепловую энергию, как это делалось раньше, а производить ее самостоятельно. Комплекс позволит обеспечить отоплением все объекты завода, включая цеха, заводоуправление, административно-бытовые корпуса, а электроэнергия будет использоваться для нужд производства. Благодаря вводу объекта НЛМК рассчитывает значительно снизить затраты на электроэнергию и тепло и улучшить экономические показатели. По расчетам инвестора, энергоцентр должен окупиться уже через три года.

«Большое спасибо Группе компаний «МКС» за прекрасный проект, за умение сотрудничать, за работу в одной команде вместе с нами» - сказал на церемонии открытия генеральный директор НЛМК-Урал Дмитрий Фурманов.

Максим Загорнов, директор Группы компаний «МКС»

Группа компаний МКС реализовала проект энергокомплекса «под ключ», выполнив все необходимые работы, включая проектирование, поставку оборудования, строительство, монтаж, пусконаладку. Причем все это было сделано в рекордно короткие сроки – всего за год. «На протяжении всего этого срока объект являлся для нас ключевым, - комментирует директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. – Его исключительность была подтверждена и квалификацией наших специалистов, и масштабами строительства, но самое главное – уникальными техническими решениями, использованными на объекте, многие из которых еще не применялись в России. Нам пришлось провести большую подготовку, убрать более трех тысяч кубов грунта, построить линейные сети – газовые и электрические. А кроме того, реализовать систему водоподготовки, которая позволила полностью обеспечивать завод и питьевой водой».

Энергокомплекс представляет собой большое одноэтажное здание с котельным залом, котлами, машинным залом, пультом оператора, хозяйственно-бытовыми помещениями, а главным функциональным элементом является газопоршневой генератор. Как отметил руководитель московского подразделения MWM Austria Gmbh Герман Тепловодский, на сегодняшний день это один из наиболее мощных и крупных двигателей, выпущенных компанией. Он весит 56 тонн, а габариты составляют 9,2х3,3х2,6 метра. «Двигатель отличается высокой степенью надежности и экологичности, а также одним из самых высоких КПД в мире», — добавил представитель компании-производителя.

Строительство энергоцентра укладывается в общероссийский тренд повышения интереса предприятий к возведению объектов собственной генерации. Эта тенденция связана с постоянным ростом тарифов на энергоресурсы. Уже сегодня суммарная мощность объектов распределенной генерации в России оценивается в 23-24 ГВт, что составляет десятую часть энергобаланса РФ, и эксперты уверены, что показатель продолжит расти. Собственные малые электростанции позволяют снизить стоимость энергоресурсов, повысить скорость ввода мощностей и надежность электроснабжения.

«Повсеместное внедрение объектов распределенной генерации – это неизбежный процесс, - говорит Максим Загорнов. – Это то, что даст потребителям настоящую “’энергетическую свободу” – доступную и надежную электроэнергию. Ведь объединение большого количества объектов распределенной генерации в “умную сеть” обеспечивает достаточно высокую надежность и гибкость работы системы, что бы ни говорили противники малой энергетики. В будущем, я уверен, будет сделана ставка именно на объекты малой распределённой генерации, в том числе, и мобильные, мощности которых можно при желании оперативно нарастить».