Крупную промышленность усиливают малой энергетикой

Группа компаний «МКС» - ведущее инжиниринговое предприятие России – завершила строительство одного из крупнейших объектов малой распределенной генерации в Уральском регионе – энергоцентра для «НЛМК-Урал» (один из лидеров российского рынка заготовки и сортового проката, входит в группу НЛМК). 14 ноября комплекс в городе Нижние Серги был введен в эксплуатацию. Объект, в который инвестор вложил около 300 млн рублей, будет обеспечивать энергоснабжение и отопление завода. Некоторые технические решения при реализации этого проекта были применены впервые в стране.
Общая тепловая мощность нового энергоцентра «НЛМК-Урал» составила 25,5 МВт, электрическая – 4,5 МВт. Таким образом, он стал самой мощной на сегодняшний день газопоршневой станцией в Нижнесергинском районе. Основное оборудование объекта – три 7-мегаваттных водогрейных котла и газопоршневая установка немецкого производителя MWM – TCG 2032B V16 4,5 МВт.
Электростанция будет работать в режиме когенерации – одновременно вырабатывать электричество и тепло. Для «НЛМК-Урал» запуск энергоцентра означает, что теперь предприятие будет не покупать тепловую энергию, как это делалось раньше, а производить ее самостоятельно. Комплекс позволит обеспечить отоплением все объекты завода, включая цеха, заводоуправление, административно-бытовые корпуса, а электроэнергия будет использоваться для нужд производства. Благодаря вводу объекта НЛМК рассчитывает значительно снизить затраты на электроэнергию и тепло и улучшить экономические показатели. По расчетам инвестора, энергоцентр должен окупиться уже через три года.
«Большое спасибо Группе компаний «МКС» за прекрасный проект, за умение сотрудничать, за работу в одной команде вместе с нами» - сказал на церемонии открытия генеральный директор НЛМК-Урал Дмитрий Фурманов.
Группа компаний МКС реализовала проект энергокомплекса «под ключ», выполнив все необходимые работы, включая проектирование, поставку оборудования, строительство, монтаж, пусконаладку. Причем все это было сделано в рекордно короткие сроки – всего за год. «На протяжении всего этого срока объект являлся для нас ключевым, - комментирует директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. – Его исключительность была подтверждена и квалификацией наших специалистов, и масштабами строительства, но самое главное – уникальными техническими решениями, использованными на объекте, многие из которых еще не применялись в России. Нам пришлось провести большую подготовку, убрать более трех тысяч кубов грунта, построить линейные сети – газовые и электрические. А кроме того, реализовать систему водоподготовки, которая позволила полностью обеспечивать завод и питьевой водой».
Энергокомплекс представляет собой большое одноэтажное здание с котельным залом, котлами, машинным залом, пультом оператора, хозяйственно-бытовыми помещениями, а главным функциональным элементом является газопоршневой генератор. Как отметил руководитель московского подразделения MWM Austria Gmbh Герман Тепловодский, на сегодняшний день это один из наиболее мощных и крупных двигателей, выпущенных компанией. Он весит 56 тонн, а габариты составляют 9,2х3,3х2,6 метра. «Двигатель отличается высокой степенью надежности и экологичности, а также одним из самых высоких КПД в мире», — добавил представитель компании-производителя.
Строительство энергоцентра укладывается в общероссийский тренд повышения интереса предприятий к возведению объектов собственной генерации. Эта тенденция связана с постоянным ростом тарифов на энергоресурсы. Уже сегодня суммарная мощность объектов распределенной генерации в России оценивается в 23-24 ГВт, что составляет десятую часть энергобаланса РФ, и эксперты уверены, что показатель продолжит расти. Собственные малые электростанции позволяют снизить стоимость энергоресурсов, повысить скорость ввода мощностей и надежность электроснабжения.
«Повсеместное внедрение объектов распределенной генерации – это неизбежный процесс, - говорит Максим Загорнов. – Это то, что даст потребителям настоящую “’энергетическую свободу” – доступную и надежную электроэнергию. Ведь объединение большого количества объектов распределенной генерации в “умную сеть” обеспечивает достаточно высокую надежность и гибкость работы системы, что бы ни говорили противники малой энергетики. В будущем, я уверен, будет сделана ставка именно на объекты малой распределённой генерации, в том числе, и мобильные, мощности которых можно при желании оперативно нарастить».