Бывший красноярский чиновник стал вице-губернатором Кузбасса

Экс-министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев назначен заместителем губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева по вопросам культуры, спорта и туризма, сообщила пресс-служба областного правительства. Таким образом, теперь у господина Цивилева 13 заместителей.

Пост вице-губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма оставался вакантным почти год. В сентябре 2018 года глава региона Сергей Цивилев ввел эту должность. С сентября по декабрь 2018 года ее занимал Михаил Бостанджогло, ранее работавший заместителем руководителя представительства администрации Кемеровской области при правительстве России. Он ушел в отставку по собственному желанию в последний рабочий день 2018 года.

В 2010 году Сергей Алексеев был заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. С 2012 году по август 2019 года занимал кресло министра. Как писал «Ъ-Сибирь», господин Алексеев ушел в отставку по собственному желанию. С сентября по ноябрь работал замдиректора ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».

Юрий Зуев