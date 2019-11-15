В Петербурге завершается навигация на рукавах Невы

В пятницу, 15 ноября, в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, в городе завершается навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах реки Невы — Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

При этом навигация и разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября.

Как уточнили в ведомстве, за пределами навигационного периода возможна разводка мостов лишь для пропуска единичных судов, при технической необходимости, а также в целях предупреждения и ликвидации ЧС — по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти навигация для маломерных судов закрылась с 1 ноября.