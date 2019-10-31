На водоемах Ленобласти завершается навигация

С 1 ноября на водоемах Ленинградской области закрывается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Навигация закрывается для всех маломерных судов, кроме тех, которые осуществляют разрешенный вылов рыбы при соблюдении необходимых мер безопасности. Год назад сезон навигации завершился позднее, 17 ноября.

Напомним, что реки и каналы Петербурга, за исключением Невы, планируется закрыть для судоходства с 15 ноября.