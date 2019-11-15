«Известия»: в России могут запретить добавлять в водку золотые хлопья и ванилин

В России с 2021 года может прекратиться производство водки с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами. Их использования при производстве напитка не предусматривает вступающий в силу на территории стран—участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) технический регламент «О безопасности алкогольной продукции». Производители, в свою очередь, предлагают изменить определение водки в регламенте, пишут «Известия», ссылаясь на сводную таблицу замечаний к документу от рабочей группы по спиртовой и ликеро-водочной продукции при Росалкогольрегулировании.

В техрегламенте говорится, что водка — это спиртной напиток крепостью от 37,5% до 56%, который был произведен на основе ректификованного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации. Включения элементов декора в этот напиток не предусмотрено. В то же время действующий российский ГОСТ позволяет производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 г, а также специально подготовленные колосья и зерна.

В 2021 году, когда техрегламент начнет действовать на всей территории ЕАЭС, приоритет будет у него, а не у национального законодательства, указал руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. По его словам, российские нормативные акты будут скорректированы в соответствии с ним.

Производители ликеро-водочной продукции предложили Министерству финансов скорректировать техрегламент и снять ограничения на использование ингредиентов нерастительного происхождения. В противном случае, предупредили они, ассортимент алкогольной продукции на рынке значительно уменьшится.