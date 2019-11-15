Суд признал незаконным установку газовых счетчиков неспециализированными организациями

30 октября 2019 года вступило в силу решение суда по делу № А71-4976/2019 о признании правомерным представления прокуратуры генеральному директору ООО «Газ эксплуатация» об устранении нарушений закона. Прокуратурой было выявлено, что ООО «Газ эксплуатация» осуществляет деятельность по установке приборов учета газа, при этом она не является специализированной организацией в указанной сфере.

Таким образом, признана незаконной деятельность ООО «Газ эксплуатация» и других подобных неспециализированных организаций, периодически появляющихся в городах и других населенных пунктах Удмуртии и предлагающих услуги по установке газовых счетчиков и газоанализаторов, замене газовых шлангов и кранов.

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» еще раз призывает проявлять бдительность при получении каких-либо предложений от субъектов, не несущих ответственность за последствия вмешательства в работу внутриквартирного газового оборудования и проверять полномочия сотрудников, занимающихся проверкой газового оборудования в своей управляющей компании или в газораспределительной организации.