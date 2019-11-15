«Салават Юлаев» стал дороже

Собственнику уфимского бизнес-центра «Салават Юлаев» удалось через арбитражный суд пересмотреть стоимость продажи актива за долги. В июле здание выставлялось на продажу за 650 млн руб. Суд увеличил цену на 20%, до 794 млн руб. По мнению конкурсного управляющего, увеличение цены не улучшит перспективы продажи объекта. В числе наиболее вероятных покупателей ранее называлась республика, но теперь, по данным собеседников „Ъ“, у властей определенности в этом вопросе нет.

Арбитражный суд Башкирии 8 ноября утвердил новое положение о продаже имущества банкротной компании «Управление капитального строительства “Монолитстрой”» (УКС, принадлежит Ильнуру Шафикову. Бенефициаром называют предпринимателя Рашита Багаутдинова). Основным активом УКС является бизнес-центр «Салават Юлаев», расположенный вдоль одноименного проспекта в Уфе. Он находится в залоге у основного кредитора и инициатора банкротства предприятия — банка ФК «Открытие», требования которого оцениваются в 340 млн руб.

После того как в июле конкурсный управляющий УКС Александр Оксамитный выставил бизнес-центр с правом бессрочной аренды участка площадью 1 га на аукцион за 646,5 млн руб., Ильнур Шафиков обратился в арбитражный суд с иском о пересмотре цены актива. Он заявил, что начальная цена продажи должна быть вдвое выше — 1,1 млрд руб., а цена отсечения на публичных торгах — 553,5 млн руб.

Эксперт регионального бюро независимой экспертизы и оценки «Стандарт» Ирина Суворова в ходе судебной экспертизы оценила объект в 1,1 млрд руб. Но так как залоговое имущество продается по цене ниже оценочной на 20% и без учета НДС, на аукцион здание будет выставлено за 794 млн руб. Новая цена отсечения установлена судом в 320 млн руб., шаг аукциона — в 5% от начальной. Такие условия продажи, счел суд, позволят соблюсти баланс между интересами кредитора, должника и конечного покупателя.

Дата торгов пока не назначена.

Господин Шафиков начал оспаривать цену бизнес-центра, когда на него появился покупатель. В феврале глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти готовы выкупить актив для размещения в нем Дома предпринимательства. Параллельно сделка должна была решить другую задачу: у группы «Рассвет» есть проблемный жилой комплекс «Серебряный ручей» в Демском районе, где дома сдаются с нарушением сроков. Вырученные от продажи бизнес-центра средства, как заявляли власти, будут направлены на завершение проблемных домов (до конца года в ЖК планируют сдать два дома на 500 жильцов).

Но хотя стороны уверяли, что подготовка к сделке находится в финальной стадии и она будет заключена к лету, она не состоялась. К настоящему времени в Уфе появились другие центры, отведенные структурам предпринимательства — два бизнес-центра «Мой бизнес» в конгресс-холле «Торатау» и на проспекте Октября, бизнес-центр «Книжка» на улице Мира. В начале ноября „Ъ“ стало известно о планах республики купить у ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» здание у Гостиного двора (объект культурного наследия Дом торговый), начальная цена которого определена в 659 млн руб.

В ГК «Рассвет» сообщили, что переговоры о покупке «Салавата Юлаева» с республикой еще ведутся. Причины, по которым они затянулись, в компании не уточнили. «Нам неизвестно, чтобы республика отказалась от своих планов»,— сказал собеседник в ГК.

В минземимуществе сообщили, что готового решения нет.

Ильнур Шафиков сказал, что кроме республики активом интересуются другие покупатели, но не уточнил, кто именно. Собственник снова не доволен условиями продажи и намерен снизить шаг аукциона с 5% до 2%.

• Бизнес-центр «Салават Юлаев» площадью 21,5 тыс. кв. м позиционирует себя как единственный в Уфе бизнес-центр класса А. Был введен в эксплуатацию в 2017 году. В настоящее время пустует.

Конкурсный управляющий УКС Александр Оксамитный сообщил, что действия собственника затягивают торги. Удорожание объекта не улучшает перспективы его продажи, уверен он: «Его еще два-три года нужно доводить до состояния, пригодного для использования. Он готов лишь на 85%. На верхних этажах нет чистовой отделки, внутренних перекрытий. Инвестору предстоит, как минимум, треть от покупной цены вложить в эксплуатационные расходы». Господин Оксамитный добавил, что учитывая ситуацию на рынке, инвесторы будут ждать снижения цены продажи. «Вероятнее всего, не будут заявляться на торги и дождутся публичного предложения»,— отметил он.

В июле портал «Собкор02» сообщал, что в отношении Рашита Багаутдинова расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». С заявлениями в правоохранительные органы обратились дольщики ЖК «Серебряный ручей». Ущерб тысяче дольщиков, по информации издания, следствие оценивает более чем в 250 млн руб. Проверяется версия о том, что средства дольщиков были отвлечены на строительство бизнес-центра. Конкурсный управляющий УКС, по данным „Ъ“, вызывался на допрос к следователю. Ильнур Шафиков считает предположение дольщиков неубедительным. По его словам, основная часть бизнес-центра была построена в 2012 году — раньше, чем начали строиться дома в «Серебряном ручье».

Влада Шипилова