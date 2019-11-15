Правила перевода

Для перевода пенсионных накоплений от одного страховщика другому гражданину требуются два документа — заявление на перевод и договор с новым страховщиком.

С этого года подать заявление можно двумя способами. Либо явившись в отделение ПФР самостоятельно (или послав туда своего представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности), либо дистанционно — через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). В любом случае гражданин, переводящий свои пенсионные средства досрочно, в обязательном порядке должен быть уведомлен о сумме теряемого инвестиционного дохода. Чтобы подать заявление через ЕПГУ, требуется усиленная квалифицированная подпись (КЭП), сертификат ключа проверки которой выдается удостоверяющим центром (УЦ). При этом выпустить КЭП на имя клиента может и банк, если он аккредитован в качестве УЦ. С помощью КЭП можно зайти в ЕПГУ, если в настройках портала включена соответствующая функция. Именно дистанционная подача заявления используется агентами, в том числе банками. НПФ должен доставить договор с новым клиентом в ПФР в течение месяца с момента его подписания (соответствующая дата проставляется на договоре).

С этого года переходная кампания заканчивается в ноябре. Весь декабрь действует период охлаждения — в этом месяце гражданин может только подать заявление об отказе от перевода пенсионных накоплений другому страховщику.

Илья Усов