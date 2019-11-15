Двери за рубеж

Правительство Ульяновской области в дополнение к уже существующему в Праге экспортному хабу создает аналогичные центры дистрибуции на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Регион на первоначальном этапе оказывает экспортным хабам поддержку, чтобы затем эти центры могли работать самостоятельно. Правительство региона предлагает распространить опыт Ульяновской области с помощью федерального центра и надеется, что новый инструмент развития экспорта получит и федеральную поддержку. Эксперты считают идею экспортных хабов перспективной.

На одном из заседаний XIV Национального конгресса «Модернизация промышленности России: приоритеты развития» (организаторы — Центр поддержки и развития бизнеса, Аналитический центр при правительстве РФ, Агентство по технологическому развитию РФ, ТПП РФ и др.) губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что правительство региона планирует создать экспортные хабы на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в дополнение к уже созданному в этом году экспортному хабу в Евросоюзе (размещен Праге, Чехия), сообщила в среду пресс-служба губернатора. Сам господин Морозов на своей странице в Facebook отметил, что, по его мнению, опыт Ульяновской области «будет полезен регионам». «В случае создания таких хабов российские компании смогут преодолеть множество барьеров: сложная логистика, перебои в наличии товара на территории Евросоюза, сложные процедуры поставки товаров на европейский рынок, высокая стоимость транспортировки образцов продукции, поиск инвесторов и потенциальных закупщиков региональной продукции»,— заявил губернатор.

«Экспортный хаб — это торговая и транспортно-логистическая инфраструктура, собранная из различных элементов в один инструмент»,— пояснил „Ъ“ глава Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области (КРПП, фонд, учредитель — правительство региона) Руслан Гайнетдинов. По его словам, ранее компании региона сталкивались с целым рядом проблем, выводя свою продукцию на экспорт, и даже если западному покупателю очень понравится продукция, «в 95 процентах случаев ничего не получится, потому что первый вопрос западных партнеров — где товар можно забрать в Европе?» «Они боятся России в принципе, не хотят связываться с растаможкой и иными транспортными проблемами, и поэтому лучше вместо понравившейся и качественной ульяновской мебели купят более дорогую польскую»,— заметил господин Гайнетдинов. Кроме того, у малого и среднего бизнеса для продвижения товаров на экспорт из-за малых партий, языковых барьеров и сложностей претензионной работы срываются многие потенциальные контракты. По его словам, чтобы решить эти проблемы, КРПП и приняла решение сформировать в Чехии экспортный хаб для Евросоюза, заключив соответствующее соглашение с одной из западных компаний. При этом КРПП взяла на себя ряд расходов, связанных с юридическим и бухгалтерским обслуживанием, таможенным администрированием, работой с клиентами и прочими затратами хаба.

Хаб, размещенный в Праге рядом с аэропортом, включает в себя склад, специальные помещения для переговоров и обязательно шоу-рум. Для резидентов экспортного хаба формируется единый транспортный канал, что снижает транспортные расходы и затраты на оформление груза. Софинансирование проекта со стороны государства длится полгода. В дальнейшем экспортный хаб финансируется за счет его резидентов. «Мы подсчитали: если всего 10 резидентов, то расходы на одного будут равны стоимости содержания одного менеджера по продажам в Ульяновске. Деятельность хаба рассчитана на 10 резидентов (пока фактически их девять, основные виды продукции — двери, мебель, предметы интерьера, строительные материалы)». В дальнейшем планируется его расширение, «но это будет зависеть от запросов бизнеса».

Сейчас, как пояснил глава КРПП, идет подготовка к созданию экспортных центров сначала на Ближнем Востоке (рассматриваются варианты дислокации в Королевстве Бахрейн и в Арабских Эмиратах, предварительные переговоры уже прошли), а затем — в Юго-Восточной Азии («на перекрестке между Южной Кореей, Китаем и Вьетнамом»). При этом отмечается, что здесь уже предполагается другой спектр продукции: продукты питания, комбикорма, сельхозпродукция, напитки.

По словам Руслана Гайнетдинова, «подобных инструментов в России в виде комплексной инфраструктуры для малого и среднего бизнеса еще не было». «Мы его создали путем проб и ошибок и сегодня предлагаем реализовать его на федеральном уровне, в том числе — включить в программы Российского экспортного центра, чтобы в инструментах господдержки были и подобные мероприятия»,— сказал господин Гайнетдинов.

По данным облправительства, в 2019 году экспорт продукции из Ульяновской области вырос на 211% ($620 млн). В регионе поставляют товары на экспорт 119 компаний. Экспорт осуществлялся в 72 страны, среди них Египет (79,1%), Казахстан (4,5%), Белоруссия (2,2%), а также Германия, США, Азербайджан, Саудовская Аравия, Узбекистан и Венгрия.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что «сам по себе подход к такому корпоративному взаимодействию не нов, он уже давно применяется в различных формах, в том числе и в инвестиционной деятельности территорий опережающего развития, к примеру, взаимодействие регионов Дальнего Востока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», «но то, что Ульяновская область обратила внимание именно на малый и средний бизнес, продвигая его экспортную составляющую, это для региона очень большой плюс».

Замдиректора Ассоциации малых и средних экспортеров (Москва) Евгения Щипкова отмечает, что «отдельные элементы подобной системы поддержки экспорта действительно внедряются некоторыми регионами, но в таком комплексном виде, как это реализуется Ульяновской областью, практика экспортных хабов пока не распространена». Она считает, что этот инструмент «будет востребован», а экспортные хабы в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии имеют большие перспективы, поскольку «там для малых и средних экспортеров широкое поле деятельности: от пиломатериалов, продуктов питания и товаров народного потребления до фармацевтики, электрооборудования и дорожного строительства». «Это растущие рынки, для которых важна не только конкурентная стоимость, но и качество товара — по обеим этим характеристикам российские производители способны уверенно заявлять о себе»,— отметила эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск